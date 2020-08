La semana pasada, el dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor para permitir a exaportantes retirar el 100% de sus fondos de AFP, fue derivado a la Comisión de Economía del Congreso, tras un pedido del legislador de Alianza para el Progreso César Combina. Se trata de una decisión sensata, más aun considerando el pobre debate y nula rigurosidad técnica que implicó la aprobación de la medida en el primer grupo de trabajo.

Incluso el promotor de la iniciativa legislativa, el congresista de Podemos Perú José Luna Morales, en un sorprendente acto de prudencia, votó a favor de que el proyecto fuera revisado por una nueva comisión antes de ser visto en el Pleno. Quien no estuvo tan contenta con la decisión, en cambio, fue la también parlamentaria de Podemos Perú Cecilia García.

Para ella, que un proyecto que involucra una reforma fundamental del sistema previsional, cuyo dictamen fue aprobado por una comisión a la que no le corresponde ver el tema, sea también revisado por otro grupo de trabajo, es “jugar chueco”. Peor aun, García manifestó que esta nueva evaluación es producto de “la mano oscura de un congresista” y que quienes buscan “demorar más” la aprobación del proyecto “terminan siendo títeres de los poderosos”.

Con justa razón, el congresista Combina señaló que denunciará a su par García ante la Comisión de Ética del Congreso por sus declaraciones. El problema, sin embargo, es que estas frases no son un caso aislado. Más bien, han sido una constante durante las últimas semanas en el comportamiento de la parlamentaria recordada también por promover consignas como ‘Chapa tu choro’.

Además de los mensajes compartidos en sus redes sociales (“Esta lucha hace rato que dejó de ser política para ser una lucha humana”) o su irrupción durante el mensaje del presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias con un cartel que decía ‘ONP dignidad’, la congresista se ha dedicado a insultar, difamar o amenazar a todo aquel que critique su parecer. Así, según la lógica de García, todos aquellos que se oponen a las nefastas medidas económicas que promueve, estarían “a los pies” de los bancos y las AFP.

Sobre los bancos en particular, dijo que “son unos terroristas”. De la Superintendencia de Banca y Seguros y del presidente del Banco Central, Julio Velarde, afirmó que “han hecho una banda criminal para esclavizar legalmente a [sus] hermanos”. A la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, amenazó con que la va “a revolcar” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a la prensa que deja al descubierto la inconstitucionalidad e inviabilidad de las iniciativas que promueve, la acusa de mentir ya que “piensan que el pueblo es tonto”.

En la estrategia de la congresista García no hay espacio para el debate. Los que no están a favor de las medidas que apoya son enemigos del ‘pueblo’ (una dicotomía en la que los unos necesariamente se enfrentan a los otros). Se trata de la típica salida de quien no tiene argumentos sólidos para defender sus propuestas. Así, habría que recordarle a la legisladora que, al final del día, los insultos que uno lanza siempre dirán más de uno mismo que de aquel que los recibe.

