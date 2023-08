Entre las tradiciones del Ejecutivo y el Legislativo en julio y agosto, se encuentran el Mensaje a la Nación y la elección de los presidentes de las comisiones del Congreso. El reparto de este año ha culminado. La Comisión de Economía, una de las más importantes, se quedó en manos de Fuerza Popular, y la Comisión de Trabajo pasó de Cambio Democrático - JP al Bloque Magisterial. Energía y Minas, por su lado, quedó también en manos del Bloque Magisterial.

La semana pasada, El Comercio hizo ‘zoom’ a la situación de las iniciativas de la Comisión de Economía. Al menos el 78% de los dictámenes listos en dicho grupo de trabajo cuenta con opiniones desfavorables o con observaciones de distintas instituciones. Es decir, han sido aprobados sin tener en cuenta opiniones técnicas. ¿Cuántos proyectos en este momento tiene la comisión por dictaminar? 447, siendo predominantes las propuestas relacionadas a energía y minas, pensiones, impuestos, obras públicas y temas laborales. Además, son los parlamentarios de Perú Libre y Acción Popular los que más proyectos han presentado a esta comisión. Vaya radiografía.

A un mes de haber arrancado el segundo semestre del año en el calendario legislativo, lo hecho, hecho está. Y, más bien, toca ver cómo naveguemos hacia diciembre del 2023, teniendo en cuenta que más allá de los acuerdos políticos, el Congreso haría bien en recordar que las instituciones como la SBS o el Banco Central emiten opiniones y observaciones, en muchas ocasiones, a solicitud del propio Congreso. Y si la mayoría de estos comentarios caen en saco roto, ¿para qué continuar pidiendo opiniones si el Congreso hará finalmente lo que quiere? Temas tan importantes como los que más les interesan a los congresistas en este momento, como la remuneración mínima vital o el tema pensionario, deben ser analizados y desarrollados desde el punto de vista técnico y no solamente político para frenar el populismo legislativo. Y para eso, las observaciones y opiniones que sean solicitadas deben al menos leídas y debatidas. Siquiera, por cortesía. El debate del presupuesto público 2024 también estará en juego, y en manos de Somos Perú. El Congreso ya tiene un paupérrimo nivel de aprobación, podrían elegir no hacerlo peor, porque ya se ha revisado a la baja la proyección de crecimiento para la economía este año, y el Perú no necesita más sorpresas.