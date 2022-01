Conforme a los criterios de Saber más

La economía peruana podría crecer alrededor del 2% en el 2022, de acuerdo con el exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Miguel Palomino. Esta previsión, según el economista, parece ser incluso algo optimista, debido al deterioro de la calidad del empleo y de las expectativas de inversión. Señala la necesidad de un cambio en el Gabinete que brinde confianza para invertir.

—Sobre la base de las cifras disponibles, ¿cuáles son las expectativas para la economía en el 2022?

La incertidumbre que existe en la economía para el 2022 es altísima. El gobierno es quien genera esta incertidumbre, tanto con las políticas que adopta, así como por su comportamiento. Con ello, hoy el futuro para las inversiones se ve bastante más oscuro que hace 20 años. Las expectativas empresariales no han estado tan pesimistas por tanto tiempo desde 1991 y si no hay inversión privada, no se van a generar los puestos de trabajo que se necesitan en el 2022. Si bien la recuperación gradual de los sectores más afectados por la pandemia continuará generando algo de empleo, su impacto sobre el mercado laboral será limitado.

—¿En qué situación se encuentra el empleo para el próximo año?

Según el último dato a setiembre, el empleo adecuado urbano ha caído en 17% frente al 2019, mientras que el subempleo ha crecido en 25%, es decir, la gente que se ‘cachuelea’ para poder vivir ha aumentado en 25%. Con lo cual, hoy la calidad del empleo es mucho peor que hace dos años; y para revertir esta situación no solo basta con la recuperación de la economía, sino que tiene que haber un mayor nivel de inversión. Con 17% de caída del empleo adecuado, el crecimiento de la inversión privada debe ser muy significativo para que se recupere el empleo. Mi estimado es que este 2022 la inversión privada caerá en alrededor del 10%.

—¿Por qué su pronóstico de inversión privada es más pesimista que el del Banco Central?

El Banco Central de Reserva había estimado que el crecimiento de la inversión privada sería nulo este año, pero dentro de este escenario, la inversión minera iba a tener un desempeño positivo. No obstante, estas previsiones las hizo antes de que ocurriera la paralización de operaciones de Las Bambas y el mensaje de la primera ministra Vásquez sobre el cierre de cuatro minas en Ayacucho. Ciertamente eso va a afectar a la inversión minera, con lo cual, esperaría que su desempeño sea menor.

—¿La incertidumbre podría tener impacto en el consumo del próximo año?

El consumo se está recuperando y, con suerte, puede crecer en alrededor de 3% el próximo año. En el 2021 se liberó la CTS, se facultó el retiro de fondos de la AFP y se entregaron cuantiosos bonos. Como la gente con empleo no tenía en qué gastar optó por mejorar su casa, como en muchos países del mundo. Un tercio de la inversión privada de este año corresponde a inversión residencial, es por esto por lo que los ‘retailers’ de mejoramiento del hogar y a los cementeros les ha ido muy bien en este año. Pero para el 2022 no habrá AFP, CTS ni tampoco se espera que haya tantas transferencias como en el 2021, con lo cual, se va a ver reducida toda esa inversión residencial y el consumo.

—¿Qué señales se requieren para que la inversión crezca?

Se requiere que el Gobierno brinde confianza para invertir en el país, confianza de que el futuro será mejor, porque si todos creen o esperan que las cosas empeoren, ¿para qué van a invertir? Si las personas y empresas tienen confianza en el país como ocurrió en el Perú hasta el 2019, puede haber progreso, de lo contrario nos esperan días difíciles.

—¿Cuál es su opinión sobre la subida de impuestos propuesta por este Gobierno?

Hoy en día, los impuestos no son bajos porque las tasas que se cobran sean muy bajas, sino porque es muy difícil aumentar la recaudación . Lo popular es decir que la subida de impuestos recaerá solo en los ricos. Sin embargo, la evidencia muestra que esta recae en las personas que no necesariamente son ricas, o en los pobres. En el Perú, el problema no es tanto que no haya suficiente plata para que los servicios públicos como los hospitales y la educación funcionen bien, sino que hace falta una mejor gestión de los recursos por parte del Estado . Invertimos casi la misma cantidad de recursos hace cinco años en inversión pública lo cual demuestra que la capacidad del Estado para gastar más es casi nula. Esto explica por qué no se justifica aumentar los impuestos en el corto plazo.

—¿Cuál es su pronóstico sobre el PBI para el 2022?

La inversión pública podría continuar en aumento porque en el 2022 se llevarán a cabo las elecciones de los gobiernos subnacionales y estas autoridades van a tratar de ejecutar todo lo que puedan, impactando positivamente la inversión pública. Sin embargo, en el 2023 esta inversión caería de todas maneras. Bajo ese escenario, el PBI crecería en el 2022 cerca del 2%, y este escenario parece ser algo optimista hoy día.

—¿Qué debería hacer el Gobierno para que mejore la situación del empleo y la economía?

En primer lugar, lo esencial es contar con personas capaces de generar confianza, con conocimiento de lo que hacen para que puedan gestionar los ministerios y las instituciones públicas importantes. Eso no ha ocurrido. Se necesita un equipo profesional y bueno, independientemente del color político que se prefiera. En segundo lugar, tiene que brindar un mensaje de confianza en el Perú, si no se brindan las dos cosas, la situación empeorará.

—¿El ministro de Economía Pedro Francke debería continuar en su cargo?

Lo que ha ocurrido en opinión de muchos analistas es que el ministro Francke era la mejor opción que consideraría este Gobierno como ministro de Economía, pero a la vez, s i no fuera por este Gobierno, alguien con las calificaciones de Francke nunca hubiera ocupado ese cargo. Esto muestra la necesidad de un mejor perfil gestor para el Ministerio de Economía, como es el caso de la gran mayoría de ministerios, con lo cual, se requiere un cambio en el Gabinete para mejor.

