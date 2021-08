Conforme a los criterios de Saber más

El cambio muchas veces trae dificultades, nos enseña qué cosas hay que mejorar y dejar de lado, PedidosYa ahora entiende mejor ese concepto. Luego del traspaso de Glovo, muchos tropiezos y momentos de aprendizaje, pueden decir que terminaron de migrar. Pese a aquellos problemas propios del cambio, según asegura Alonso Nuñez, director ejecutivo de PedidosYa Perú, lanzan un agresivo plan para crecer y abrir nuevos mercados. Su plan es ser un vehículo para digitalizar el Perú, descentralizarlo y posicionarse en 27 ciudades para fin de año.

–Ya son casi 5 meses del proceso de migración de Glovo a PedidosYa, ¿cómo fue este proceso? ¿En qué nivel de operación están hoy?

La migración la empezamos a trabajar desde finales del 2020 - cuando se hace pública la adquisición de Glovo por Delivery Hero - el proceso no fue fácil. La magnitud de nuestro negocio implicaba un nivel de coordinación multifuncional muy grande, hacer ello de manera remota, lo hizo más complicado. Armamos también un plan para que nuestros clientes, para que puedan migrar casi al clic de un botón. Fuimos conscientes de los riesgos pero hoy ya estamos en niveles de operación óptimos como los que teníamos previo a la migración.

–De la cantidad de usuarios que tenían en Glovo, ¿hoy ya todos migraron a PedidosYa?

Estimamos que este proceso se demoraría tres meses –para poder migrar toda la base– estamos en línea con esos planes. Hoy ya pudimos migrar todos los usuarios de Glovo.

–De Glovo a PedidosYa menciona que no fue fácil migrar toda la data y se reflejó en algunas quejas en redes sociales por fallas en el sistema, ¿previeron esto?

Hay un proceso de aprendizaje, somos conscientes que no dimos necesariamente la mejor experiencia en el primer mes. Todo requirió un trabajo gigante. Hacer toda esa transición y de manera remota, creo que son pocos los casos en el mundo de aplicativos de este estilo y tamaño del negocio, que hayan pasado por esa transición.

–Hoy, con toda la migración en orden, ¿cuáles son los planes de expansión de PedidosYa en Perú?

La agresividad que decidimos tomar en paralelo con esta migración - de Glovo a PedidosYa - fue crecer en paralelo. Este año - a lo que va de la fecha - estamos en 7 ciudades adicionales - Huancayo, Chimbote, Tacna, Cajamarca, Juliaca, Huacho y Huaral. El objetivo es ser un vehículo para digitalizar el Perú y eso lo tenemos claros, la pandemia ha ayudado a levantar muchos paradigmas y barreras que podían tener nuestros clientes.

"Estimamos que el proceso [migración de Glovo a PedidosYa] se demoraría 3 meses. Estamos en línea con ello. Ya pudimos migrar todos los usuarios de Glovo", comenta Alonso Nuñez, director ejecutivo de PedidosYa Perú

–¿En cuántas ciudades ya están presentes actualmente y con cuántas plantean cerrar el 2021?

Hoy estamos en 14 ciudades y pensamos abrir 3 más (Sullana, Chincha y Puno) en agosto y vamos a abrir 10 más de septiembre a diciembre del 2021, tendremos presencia en 27 ciudades del Perú para fin de año. Hemos duplicado nuestra presencia este año.

–¿Cuánto es lo que representan las ciudades del interior del Perú para PedidosYa, es muy arriesgado duplicar su presencia?

El interior del país - para la industria - fluctúa entre 15% a 18% aproximadamente. Hoy, el peso del interior del país para PedidosYa está por encima del 20% bordeando el 25%. Esperamos que para inicios del 2022 el peso de provincias esté por encima del 35%. Queremos descentralizar esta industria, balancear el país.

–¿Cuál es la expectativa que tienen en las nuevas ciudades a las que ingresan?

Entramos a ciudades donde muchos - que conocen del negocio - me preguntarían si el mercado da o si está listo, y claro, no esperamos que la demanda explote de un día a otro. Este es un trabajo a mediano y largo plazo. Pero alguien lo tiene que empezar y queremos ser los primeros. De hecho, nos hemos llevado lindas sorpresas en el camino, Huancayo está en el top 5 de todas las ciudades donde operamos y luego está Huacho que superó marcadamente nuestras expectativas, casi al doble.

–¿Qué segmentos empezaron a ser más demandados y visibles durante la pandemia, estas verticales son similares en todas las ciudades en las que están presentes?

El mundo de la comida preparada y restaurantes sigue siendo la columna de este negocio, representando entre el 70% a 75%. Lo que sí cambió de alguna manera, fue la vertical de mensajería. Esto migró a la vertical de supermercados. Las compras ahora se dan, inclusive para el día a día y casi cuadriplicó los números que hacía antes de la pandemia. Las verticales que más se beneficiaron con el aislamiento, es comida preparada y restaurantes, así como compras y abastecimiento general.

–Sobre el negocio de supermercado que tiene la marca, ¿cuáles son las proyecciones que tienen para esta vertical?

Bajo el modelo de dark store hoy ya tenemos 6 tiendas en Lima pero pensamos abrir al menos unas 40 este año tanto en la capital como en el interior del país. Los clientes valoran la inmediatez, entonces buscamos entregar bajo nuestra marca de supermercados, compras de abastecimiento, por debajo de los 15 minutos. Bajo este modelo queremos crecer mucho y atacar nuevas opciones de consumo, mejorando la frecuencia.

–Uno de sus mayores competidores Rappi, promete envíos express en tan solo 10 minutos, ¿ustedes con qué acciones enfrentarán ello?

Nosotros ya tenemos dos años en el mercado. Previo a la migración con Glovo, fuimos los pioneros en tener nuestro propio dark store y lo migramos en el cambio a PedidosYa. Tenemos mucha más experiencia en esto. De hecho, nosotros tenemos un expertise desarrollado en el tiempo, no solo local sino también mundial. Además somos el aplicativo con mayor presencia nacional, hoy estamos en 14 ciudades y abriremos 13 más en lo que resta del año, la presencia que tendremos para esa fecha, es incomparable con cualquier aplicativo que existe en el Perú.

–¿Cómo analizan el entorno competitivo y ahora en tiempos de aún pandemia pero con menos restricciones?

Esto no solo lo vemos en Perú - sino como en una empresa global - las restricciones se llevan a su mínima expresión y hay una correlación. A menos restricciones, la demanda se ve afectada. Por eso, buscamos no quedarnos en el mercado que tenemos hoy. El negocio no solo está en Lima ni en las grandes ciudades, está en todo el territorio nacional, esa acción nos ayudará a mitigar los efectos que se verán en la demanda una vez que se liberen las restricciones por completo. Sobre la competencia, la experiencia es algo tácito en nuestro modelo de operación. Tenemos que velar siempre por dar la mejor experiencia posible y enfocados en el cliente pues es el jefe de todos aquí.

"Esperamos que en el 2022, el peso de provincias esté por encima del 35%”, comenta Alonso Nuñez, director ejecutivo de PedidosYa Perú (Foto: PedidosYa)

–Un dictamen en el Congreso pasado buscaba incorporar a los repartidores a una planilla, proponían seguros contra accidentes, de salud y que el 80% de ganancias vaya para los repartidores, ¿cuál es su opinión? ¿Se reunieron con los promotores de este proyecto?

Desde finales del 2019 tuvimos mesa de trabajo a nivel Ministerio y entidades del Estado como industria. Estas eran para explicar el modelo del negocio, es vital y necesario que se entienda el modelo y la eventualidad del servicio porque tiene no exclusividad de cara a los repartidores, libertad absoluta de sus horarios y momentos de tomas de turnos para realizar entregas. Una vez que se entienda el modelo, estamos al 100% abiertos de conversar cuál es la mejor manera para asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

–¿Entonces, los repartidores cuentan con algún tipo de seguro adicional como seguro de salud integral o protección contra accidentes?

Siempre han tenido un seguro los repartidores, más allá del SOAT que es por ley. Hay bastante desconocimiento del modelo, pero en los términos y condiciones de los repartidores, hay un seguro que cubre durante las horas de toma de turno, tiempo en el que dan servicios.

–La coyuntura actual y el alza del dólar, ¿cómo los afecta como negocio?

A nivel compañía, y como decisiones estratégicas, vamos a mantener nuestro plan y hasta seremos más agresivos con la idea de tener la presencia nacional y la expansión de nuestro supermercado, con más de 40 tiendas para fin de año. Aún ha pasado poco tiempo para entender cómo se va a comportar la demanda interna - el consumo privado - de las personas en casa. Ahí podremos ver el impacto, pero es lo único que nos puede afectar por el momento. Pero de cara a nuestra agresividad de inversión, nadie nos detiene ahí.

–¿Planean alguna iniciativa para incentivar la vacunación de la población peruana, así como otras marcas ya iniciaron?

Por el momento no tenemos nada en concreto, de hecho evaluamos algunas ideas, pero nada en concreto aún.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tras la designación del gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Castillo, el precio del dólar ha superado su máximo histórico en lo que se tiene registro del último siglo, cuando se rompió la barrera de los S/4. El periodista de la sección Economía, Franco Balza, explica cómo ha sido el comportamiento del tipo de cambio en la última década.