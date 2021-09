Conforme a los criterios de Saber más

Richard Adkerson, CEO y presidente de la minera estadounidense Freeport MacMoran, reveló hoy en Rumbo a Perumin que se reunió con el presidente Pedro Castillo en Washington para tratar temas conjuntos, como la propuesta gubernamental peruana para implementar el concepto de ‘rentabilidad social’ en los proyectos extractivos.

“Hable con él en cuanto a que la minería puede apoyar su iniciativa social, y acordamos que se tiene que tratar de trabajar en conjunto para cumplir con sus objetivos y otorgar una oportunidad para que las empresas mineras en el Perú estén cómodas son su inversión y tengan éxito en sus operaciones”, dijo.

Precisó que “no se llegó a una decisión” sobre los temas planteados, pero que se llevó una buena impresión del mandatario peruano, al extremo de que se fue de Washington “alentado”. “Seré muy cándido con ustedes: Me impresionó su preocupación por la lucha de los pobres del Perú”, relató a la audiencia de Perumin.

Refirió que expuso al presidente Castillo que Freeport ya lidia con “los mismos problemas alrededor del mundo”, no solo en EE.UU., donde está su sede, sino también en Mongolia, Indonesia, el Congo y Chile.

El desafío, dijo, es trabajar en conjunto con el Estado para comunicar los problemas y encontrar las soluciones adecuadas. Freeport opera la mina de cobre Cerro Verde (Arequipa) una de las tres más grandes del Perú junto a Antamina y Las Bambas.

Recientemente pago al fisco, bajo protesto, una deuda de S/1,040 millones de soles, asociada al pago de impuestos y regalías mineras correspondiente a los periodos 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

De acuerdo a Adkerson, Cerro Verde tiene, a raíz de su última expansión en 2011-2016, un “contrato de estabilidad formado de muy buena fe con el gobierno peruano”.

