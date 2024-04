Francisco Feliu, gerente general de Sanna Clínica San Borja y Clínica El Golf, se confiesa en el PingPong de Día1 como un amante del mar, pero también de los arreglos caseros.

— ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me levanto a las 5:50am, y lo primero que hago es revisar el celular y hacer deporte.

— ¿Qué libros está leyendo?

Unnaccountable, Marty Makary, y The Power of Little Ideas, de David Robertson.

— - ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

El IPhone y mi laptop.

— ¿Cuál es la última película que ha visto?

“La Zona de Interés”, lenta pero impactante.

— ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Banca Móvil BCP, App SANNA, Linkedin, Instagram, PeruQuiosco y Booking, Vivino

— ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix, Amazon y Disney

— ¿El auto de sus sueños?

La Nueva Toyota Land Cruiser retro.

— ¿Destino favorito de vacaciones?

Paracas. Prefiero el destino más cercano al mar, realmente.

— -Qué deporte practica?

Natación, surf y buceo.

— ¿Cocktail o trago favorito?

Bloody Mary.

— ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Punta Sal (Tumbes).

— Descríbase en tres palabras

Transparente, comunicativo y solidario

— ¿Tiene algún talento oculto?

Soy un buen handyman, hago los arreglos caseros.

— ¿Una frase que lo defina?

Cercano a los demás.

— ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Cleveland Clinic, Johns Hopkins, General Electric y Lego.

— ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Con Tomislav Mihaljevic, CEO de Cleveland Clinic Healthcare System

— ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Orlando Cerrutti, ejecutivo extraordinario, ex gerente general de Pacifico Vida. Tengo grandes enseñanzas.

— ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Billy Soenens, empresario belga. “En el largo plazo la humildad es la principal aliada de un buen emprendedor o empresario”, fue su consejo.

— ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Le preguntaría cuál ha sido su mayor desafío profesional o personal.

— ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos.

— ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

No se habla de los comportamientos del día a día, que son los que ayudarían a cerrar las brechas de desigualdad social

— ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

El sentido de calidez y hospitalidad

— - ¿Y su principal defecto?

La envidia