1. ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 5:10 de la mañana. He retomado el gimnasio.

2. ¿Qué libro está leyendo?

El Símbolo Perdido de Dan Brown.

3. ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular.

4. ¿Cuál es la última película que ha visto?

Actualmente estoy viendo la serie El Problema de los 3 Cuerpos. No soy mucho de ir al cine.

5. ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Waze y Maps.

6. ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Netflix.

7. ¿El auto de sus sueños?

Porsche 911 GT3.

8. ¿Destino favorito en vacaciones?

Cualquier sitio con mucha naturaleza.

9. ¿Qué deporte practica?

Me gustan varios deportes de aventura, últimamente me gusta viajar en moto.

Nicoli cuenta que comenzó a ir en motocicleta hace dos años.

10. ¿Cocktail o trago favorito?

Negroni.

11. ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Una casa de campo.

12. Descríbase en 3 palabras.

Analítico, ingenioso y terco.

13. ¿Tiene algún talento oculto?

Me gusta cocinar y empecé a hacerlo hace cinco años.

14. Una frase que lo/la defina.

“Live like you were dying”.

15. ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Amazon.

16. ¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

No es necesariamente de mi rubro, pero con Neil deGrasse.

17. ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Germán Fuchs.

18. ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi padre: “Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas”.

19. ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Seguramente algunos contratos de alquiler que se hicieron previos a la pandemia.

20. ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Si pudiera escoger su trabajo ideal, ¿cómo lo definiría?

21. ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mis hijos.

22. ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

En la mayoría de medios no se expone el nivel real al que ha llegado la corrupción en nuestro país.

23. ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Su ingenio.

24. ¿Y su principal defecto?

Su conformismo.