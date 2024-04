El Consejo Fiscal (CF) es un organismo relativamente nuevo. Se crea en el 2013 y aunque es posible que esté compuesto por 7 miembros, actualmente funciona (bastante bien) con cinco: Carolina Trivelli, Alonso Segura, Waldo Mendoza, Vicente Valderrama y Carlos Oliva. Este último se encontró en el ojo de la tormenta la semana pasada, sobre todo después de que el ministro José Arista, titular el MEF, confirmara que por “un proceso de renovación natural”, Oliva no continuaría al frente de esta comisión autónoma.

Nuestra fortaleza fiscal complementa y es parte fundamental para nuestra estabilidad macroeconómica. El organismo encargado de levantar la voz cuando el Gobierno toma decisiones que afectan nuestra sostenibilidad fiscal es el CF, y así también, transmite al mercado el cómo se están manejando las cuentas públicas.

Esta opinión refleja si hay o no responsabilidad en dicho manejo, lo cual es un elemento fundamental para la evaluación que hacen las calificadoras de riesgo (miremos la última de S&P). Estas, sobre todo, revisan de manera continua la capacidad y voluntad que tiene el Perú para pagar sus deudas.

Si estamos bien ‘rankeados’, el mercado internacional nos seguirá prestando dinero cuando lo necesitemos.

Por todo lo anterior, la decisión de la presidenta de la República de no renovar el período de Oliva, que venció el 31 de diciembre, es materia de interés. Los entendidos en la materia no han dudado en pronunciarse a favor de Oliva. Y es que, aunque el ministro Arista haya explicado que su salida no está vinculada a las críticas de su antecesor sobre las transferencias al Gobierno Regional de Ayacucho, ‘el mercado’ parece no estar del todo convencido, y de hecho más de uno ha calificado la decisión como una mala señal del Gobierno.

Otros, a puerta cerrada, especulan que la salida de Oliva puede estar también relacionada a su opinión sobre el endeudamiento que pretende la Municipalidad de Lima. Y, hace tan solo algunos días, el ministro de Economía anunció que nuestro país no alcanzaría la meta del déficit, que se ubica en 2% este año. Sería el 2024 el segundo año consecutivo de incumplimiento.

Aunque no se han mencionado nombres, no sería raro que ya se tenga bajo la manga a algún potencial reemplazo. Este último debería poder amalgamarse con los otros 4 miembros, y ser una persona proba para el cargo. Las críticas casi generales a la salida (inminente) de Oliva y la institucionalidad del CF así lo ameritan.