¿A qué hora te levantas y qué es lo primero que haces?

Me levanto a las 6:00am, desayuno con mi familia, reviso mi agenda y me embarco a la oficina escuchando música.

¿Qué libro estás leyendo?

Atomic Habits, de James Clear. Me lo recomendó mi esposa y lo estoy disfrutando mucho. Es importante reconocer que las personas somos seres de hábitos y hay que asegurarse que estos sean positivos.

¿Qué objeto no puede faltar en tu vida?

Mis dos celulares. Es la forma que encontré de separar el trabajo de mi tiempo libre.

¿Cuál es la última película que viste?

Dune 2. Es una película épica basada en lo que para mí es el mejor libro de ciencia ficción.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en tu celular?

En música: Tidal, Spotify y Shazam. Productividad: Gmail, Calendar y Maps. Noticias: Apple News y las deportivas pues me encanta el fútbol americano y las carreras de auto. ESPN, DAZN, F1.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Las tengo todas. Ahorita estoy viendo una serie de Disney que se llama Shogun.

¿El auto de tus sueños?

El Taycan Turbo S, 100% eléctrico. Es una nave.

¿Destino favorito en vacaciones?

Las playas maravillosas del caribe, Los Roques, Cancún, Santo Domingo y siempre con la familia.

¿Qué deporte practicas?

Me gusta caminar y hacer bicicleta.

¿Cocktail o trago favorito?

El Negroni.

¿Un lugar en el que quisieras estar para relajarte y trabajar a la vez?

Cualquier lugar en el que pueda compartir tiempo con mi familia.

Descríbete en 3 palabras

Audaz, divertido y empático.

¿Tienes algún talento oculto?

Soy un apasionado de la música y muchos no saben que son DJ en mis tiempos libres. He tocado en algunos locales en Lima y, siempre que puedo, en las celebraciones de la oficina.

Una frase que te defina

“Suelta el lápiz”, “vuelvo e insisto”, “tranqui”.

¿Qué compañía es una inspiración para ti?

El Grupo AJE. Tengo cinco años en esta maravillosa familia y me levanto motivado por trabajar con el gran equipo que la conforma.

¿Con qué referente de tu rubro te gustaría cenar?

Indra Nooyi, es una ejecutiva nacida en la India. Fue presidenta y directora ejecutiva de PepsiCo. Es una profesional inspiradora que logró sentar las bases para la transformación de la industria de bebidas y alimentos.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Ángel Añaños.

¿Quién te dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi madre, siempre decía “persevera y triunfarás”.

¿Una decisión empresarial que cambiarías?

No cambiaría las decisiones tomadas. He aprendido de todas las decisiones, las que resultaron en grandes cifras e impactos y sobre todo de las que no llegaron a los resultados que se tenían proyectados.

¿Qué pregunta clave harías para contratar a alguien?

¿Por qué quieres trabajar acá?

¿Cuál es tu mayor orgullo?

Mis hijos y sus logros, tengo 3 hijos y vivo orgulloso de lo que vienen alcanzando. La mayor estudia hoy ingeniería y sistemas en Corea del Sur y está trabajando en investigaciones para generar energía accesible a partir de paneles solares. Mi hijo del medio va por el mismo camino y la pequeña comenzó recién la vida escolar.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La urgencia que tenemos en Perú de preservar el bosque en pie, y nuestra amazonia. Somos el cuarto país con la mayor biodiversidad del planeta, y tenemos que ver esto como un diferencial para producir, por ejemplo, productos con cadenas de valor sostenible que preserven el bosque.

Desde Grupo AJE hemos trabajado directamente con más de 200 familias amazónicas a quienes les hemos comprado más de 1 millón de kilos de súper frutos para nuestras bebidas Bio AMAYU.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

El espíritu emprendedor, que además es uno de los principales valores de Grupo AJE.

¿Y su principal defecto?

El tráfico y la forma en la que se maneja es de locos. No hay sentido de la colaboración cuando manejan, y un ejemplo claro es que nadie deja pasar al otro, y el resultado es que nadie avanza.