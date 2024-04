Esta tendencia al alza, que se mantuvo durante los últimos 12 meses, está asociada a dos principales factores, afirmó el especialista. El primero tiene que ver con la mayor demanda por parte de Bancos Centrales al inicio del año y el segundo se explica por el rebote de la demanda de oro en China, que se ha incrementado en las últimas semanas y se relaciona con la especulación, explicó.

“Los flujos de algunos portafolios que tienen un carácter más especulativo han venido incrementándose bastante durante las últimas semanas, sobre todo desde finales de febrero, y eso es lo que ha empujado, finalmente, a que el oro se encuentre en niveles bastante altos”, dijo.

A estos factores se le suma el cómo se está preparando el mercado frente a la incertidumbre que implicaría las elecciones de Estados Unidos y la incertidumbre alrededor del crecimiento global que llevaron a que este activo refugio repunte fuertemente en las últimas semanas, sobre todo en la primera semana de abril.

El gerente general de Kallpa SAB, Alberto Arispe, señaló que otra causa de la subida del oro son los problemas geopolíticos que existen con la guerra de Ucrania contra Rusia, la guerra entre Israel y Palestina y tensiones militares en el medio oriente. Asimismo, agregó que el pico alcanzado este martes ha roto su récord histórico que fue en el 2012.

“Como sube el riesgo, el oro tiende a apreciarse, que es lo que viene pasando. Además, desde hace unos 20 años, el mercado de oro cambió en términos fundamentales porque se inventaron los ETF, los fondos que invierten en oro. Ahora, cualquier inversionista de a pie puede comprar oro, ya no lingotes sino papel a través de las bolsas y eso ha hecho que se incremente muchísimo la demanda por oro”, dijo.

Jaime Aritio, gerente comercial de Renta4SAB, coincidió en las razones y agregó que, además, los bancos centrales en el mundo se encuentran comprando cada vez más oro tratando de diversificar sus reservas para no tener tantos dólares acumulados.

“Tenemos ahora mismo bancos centrales comprando oro y el mercado en general comprando mucho oro en un entorno de alta inflación y por un contexto geopolítico complejo”, afirmó.

Petróleo

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se ubica en alrededor de US$ 85 el barril. Según Crisólogo, los precios del crudo reflejan la materialización de los riesgos políticos que en el IPE trataban de advertir desde inicios de año y, hacia abril, el precio del petróleo acumula un crecimiento de alrededor de 20%.

“Se han desarrollado algunos problemas con la oferta de crudo por parte de los países de Europa del este, en particular Rusia y parte del conflicto ha derivado en la afectación de parte de la producción de petróleo de Rusia. Frente a este tipo de eventos, el mercado en general ha reaccionado con mayores precios”, explicó Crisólogo.

Las estimaciones de bancos de inversión como JPMorgan señalan que el barril de petróleo podría llegar hasta los US$ 100 si es que Rusia decide ser más agresiva con el cuidado de su producción, advirtió el especialista del IPE.

Para Arispe, el que el precio del petróleo haya subido es un tema más coyuntural que se explica justamente por los conflictos, algo en que coincide Aritio.

“Durante el año pasado hemos visto recortes de producción de los principales países y eso hace que el precio suba de forma artificial”, anotó el representante de Renta4.

En el corto y largo plazo

Según Aritio, un tema importante tanto para el petróleo como para el oro es que la demanda es cada vez mayor y la oferta es la misma. “No vemos grandes proyectos de extracción aurífera y lo mismo con el petróleo, eso hace que la demanda vaya creciendo”, afirmó.

Desde inicios de año, desde Renta4 han estado optimistas con la tendencia del oro; sin embargo, los niveles en los que se encuentra ahora los hace pasar a estar neutrales pues su escenario es que durante este y el próximo año el precio del oro se mantenga por encima de los US$ 2.000 la onza.

En el caso del Petróleo ven que las tensiones geopolíticas pueden traer incrementos del precio del barril.

“A principios de año nuestros números eran que, en un escenario conservador, el precio del barril podría estar próximo a los US$ 90 y, en el caso en el que se puede agravar el contexto geopolítico en oriente medio, podríamos ver cómo llegue a escalar a los US$ 110 a US$ 117 el barril, pero es un escenario extremo”, explicó.

Respecto a la presión que podrían ejercer ambos commodities sobre el retraso en la baja de los tipos de interés de los bancos centrales, Crisólogo señaló que eso dependería de cómo se materialice la mayor inflación.

“Si es que son choques de oferta transitorios, no deberían alterar significativamente las perspectivas de recortes de tasas de la Reserva Federal. El problema en general es cuando estos choques elevan el precio del combustible y otros bienes, sobre todo del transporte”, observó.

Sobre ello, Arispe anotó que las tasas del Banco Central de Reserva (BCR) son siempre dependientes de lo que pase en las tasas de Estados Unidos porque la economía peruana es pequeña y abierta y depende mucho de los flujos de capitales que se dan en el mundo.

“El BCR siempre está atado y cuando la inflación sube en Estados Unidos, afecta a todos. Siempre van un poco de la mano”, señaló.