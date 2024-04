“Me causa la preocupación de que al Gobierno le falta una política de largo plazo. ¿Cómo va a llegar el Perú al 2026? Más allá del cambio de personas, deberías ver un rumbo. Aquí no hay una estrategia clara. Es el cuarto ministro de la Producción del Gobierno de Boluarte, por ejemplo, y hasta ahora la industria nacional no despega, no avanza. No hay una estrategia clara de desarrollo”, advirtió Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Como se recuerda hubo variantes en las carteras de Interior, Educación, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Mujer y Desarrollo Agrario y Riego. El cambio constante, así como la reciente crisis política por el Caso Rolex, generan alerta a los inversionistas y al clima de negocios del país.

“A pesar de que el cambio del ministro del Interior se caía de maduro, desde la Confiep nos preocupa la falta de estabilidad en los gabinetes porque no ayuda a generar confianza en los inversionistas, más aún cuando nuestro país requiere atraer inversiones que contribuyan a generar empleo y oportunidades de crecimiento económico”, indicó Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep.

“Esperemos que la presidenta aclare pronto el caso por el que está siendo investigada y que el gabinete se dedique a trabajar en sus responsabilidades sectoriales. Toda crisis política genera inestabilidad, debilita nuestra democracia, afecta nuestro desarrollo económico y social, así como la imagen internacional del Perú”, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en un comunicado dirigido a El Comercio.

Objetivos

Los representantes gremiales consultados coincidieron en que el nuevo gabinete debe de tener como objetivos centrales recobrar la confianza empresarial, promover políticas sectoriales y plantear medidas para enfrentar la creciente ola de criminalidad.

“Necesitamos mensajes claros en pro de la inversión privada y un marco regulatorio que promueva la inversión y por ende el crecimiento. [También] políticas sectoriales que viabilicen el desarrollo en vivienda, industria, minería, agricultura forestal y pesca para dar un impulso al enorme potencial que tiene el Perú en esos campos”, comentó Bustamante.

LEE TAMBIÉN | Inflación anual baja en marzo y se ubica en 3,05%, cerca al límite superior del rango meta

Para lograrlo, la CCL destacó que se necesita tener liderazgos y estrategias claras.

“Ante todo, se requiere que [los nuevos ministros] actúen con lineamientos de gestión transparente y que trabajen por mantener un entorno de estabilidad política y seguridad jurídica necesario para garantizar un adecuado ambiente de negocios e inversiones. Uno de los temas urgentes que deben priorizar es la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Como ya lo hemos dicho, ahí no se percibe un liderazgo ni una estrategia y es prioritario revertir esa situación”, señaló el gremio.

De no dar indicios de mejora en la elaboración de políticas públicas, la confianza empresarial no mejorará.

“¿Cómo podemos seguir llamando al capital privado, a la inversión a que arriesgue, si de parte del propio estado se ven muestras de que no hay confianza? Es difícil reflotar si el Ministerio de Economía está pensando en la austeridad y no en el crecimiento. ¿O cómo podemos hablar de reactivar la economía con inversión privada cuando no se están dando las condiciones? Así es el caso del puerto de Chancay”, cuestionó Salazar Nishi.

Dato

La CCL lamentó la salida de Juan Carlos Mathews, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de Ana María Choquehuanca, del Ministerio de la Producción, y de Nancy Tolentino, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Indicó que todos apoyaron proyectos y actividades del gremio.