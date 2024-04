“El Ejecutivo, en el Consejo de Ministros de hoy, ha analizado el tema y ha decidido no observar esta ley. [...] Básicamente respondiendo a la alta votación que ha recibido esta norma en el Congreso. Vemos que no es oportuno en este caso demorar más la promulgación de esta norma”, dijo Arista ante la prensa.

Con ello, se ha dado paso al sétimo retiro de fondos previsionales y su publicación en El Peruano se adelantará. Desde su publicación, la ley da un plazo de 15 días calendario para la publicación del procedimiento operativo.

Más tarde, en declaraciones en RPP, el titular de Economía profundizó sobre la decisión del Gobierno. “Lo que no vamos a observar es la promulgación. Con 97 votos, si se observa esta volverá al Congreso y lo publicará en la siguiente semana. No queremos que la población vea que hay un enfrentamiento entre Ejecutivo y el Congreso. En segundo lugar, yo creo que antes de pelearnos por esta batalla ya casi jugada, pensamos que mejor guardamos espacio para jugar en otras normas que está sacando el Congreso. Esa fue la lógica, pero eso no quita que el BCR y la SBS y el mismo ministerio había dicho que la norma no es buena para el fondo de pensiones”, dijo.

La potencial salida de los fondos previsionales, según advertía la SBS, supera los S/30.000 millones y dejaría a 8 millones de afiliados con cero en sus cuentas AFP. Además, si bien el límite son S/20.600, la SBS estima que el retiro promedio ascendería a S/4,800.

La decisión del Gobierno

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, la decisión está enmarcada en un escenario más político que técnico.

“El Gobierno está supeditado al Congreso y eso se ha evidenciado en múltiples casos. Este es uno más. De hecho, el propio ministro Arista criticó esta ley cuando estaba en proceso de elaboración y debate. Es cierto que si el Ejecutivo observaba la norma, igual sería aprobada por insistencia. Sin embargo, es cierto también que el Gobierno lo que busca por sobre todas las cosas son los mínimos roces posibles con el Congreso” Jeffrey Radzinsky, analista político.

En diálogo con El Comercio, recordó que este no es la primera vez que las fuerzas políticas en el Congreso se alinean rápidamente frente a leyes que -en la mayoría de casos- van en contra de las opiniones técnicas. Radzinsky también se refirió a la posición del MEF en esta decisión. Como se recuerda, la opinión técnica de este ministerio -que estaba en línea con lo advertido por la SBS y el BCR- advertía que la medida afectaba a la suficiencia de pensiones para los afiliados.

“La posición del MEF se ha ido debilitando hace varios años. Recordemos que Julio Velarde lo comentaba hace algunos años: ‘El MEF ha perdido peso’. Efectivamente, esto muestra una suerte de claudicación del MEF frente al propio Gobierno, pero también refleja una caída sostenida en el peso específico que tiene el ministerio desde hace algunos años”, agregó.

Recientemente, el BCR precisó que la liberación de los fondos AFP tendría un impacto sobre las tasas de largo plazo en el sistema financiero. “Esto genera, por un lado, presiones en los mercados financieros locales. Por otro lado, también disminuye la liquidez en el mercado local, lo cual dificulta el financiamiento a largo plazo de las empresas. En general, es una medida que tendría un efecto en los mercados de bonos”, explicó Carlos Montoro, gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva (BCR) en reciente audioconferencia.

Consecuencias

Para César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo, recuerda que la decisión de liberar los fondos previsionales deja a casi todos los afiliados sin ahorros.

“Se cree que al tener 30 años o 40 años, se puede recuperar los ahorros liberados. Eso no es cierto. También se cree que lo ahorrado en los fondos es solo para la jubilación, pero también es para una situación de invalidez. Y para ello no debo tener 65 años. En caso no suceda ello, lo que requieres de fondo para una pensión decente será insuficiente” César Abanto, socio del estudio Rodríguez Angobaldo.

El experto recuerda también que existe sentencia constitucional que habla sobre la intangibilidad de los fondos. “Hace dos años, el tribunal constitucional emitió una sentencia sobre una norma de retiro AFP en la que fue enfático. No desestimó la demanda porque se dio en una situación de excepcionalidad. Esa situación ya no existe. Y el TC no ha negado que los fondos previsionales son intangibles”, agrega Abanto.

¿Qué dice la OCDE? En diálogo con El Comercio, Pablo Antolín, Head of Insurance and Pensions de la OCDE, recordó que la recomendación de la OCDE sigue siendo la misma. “Tenemos dos recomendaciones en el mundo de las pensiones basadas en prácticas internacionales. En una de ellas, decimos que ‘el acceso anticipado a los ahorros para la jubilación debe ser una medida de último recurso y basarse en las circunstancias específicas de cada persona’”, afirma.

Es así que Antolín precisa que una práctica internacional frente a situaciones de retiros ha sido normar en qué casos específicos se puede acceder a los fondos.

“En términos de los retiros anticipados, hay básicamente dos grupos de países. Está el grupo de países donde, antes de que llegara el COVID, ya había una legislación específica de cuándo, como y en qué circunstancias se podía hacer un retiro anticipado. Un país que hizo esto fue México. Luego, está otro grupo de países que al no tener nada legislado al llegar al COVID permitieron el acceso. Dentro de ese grupo, países como Australia y Estados Unidos acotaron el acceso; mientras que países como Chile y Perú lo hicieron universal. Ahora, Chile detuvo esta liberación porque se dieron cuenta del impacto sobre la suficiencia de las pensiones. Perú, en estos momentos, es el único país que sigue haciendo este tipo de liberación” Pablo Antolín, Head of Insurance and Pensions de la OCDE.