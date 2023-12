- ¿Cuál es tu lectura de lo que ha sido el año para el consumo masivo?

Este es un año difícil y lo hemos sentido en consumo masivo. La gente ha tenido que hacer magia con el presupuesto que tiene. Y esto ha venido siendo una cosa muy progresiva porque comenzamos el año con una subida muy alta del costo de la canasta básica, donde ha tenido que adaptar un poco sus hábitos de consumo y se ha vuelto mucho más consciente de la relación calidad-precio. Un año de caída de inversión privada y en el que el costo del capital ha subido.

- San Jorge participa en panetones, ¿cómo avanzó la campaña navideña?

En un año bueno, la campaña comienza en la quincena de noviembre y un año malo inicia la quincena de diciembre. Normalmente entre la quincena de noviembre y diciembre es donde la campaña estalla, pero este año hemos tenido el inicio de la campaña de panetones muy cerca la quincena de diciembre. Ha sido uno de los años en los que más se ha retrasado el arranque. Eso genera que muchos comerciantes y productores se asusten porque es una campaña en la que quedan pocos días para poder alcanzar a toda la población.

- ¿Por qué se ha retrasado la campaña?

Además del contexto del país, yo creo que la gente ha estado buscando ofertas y por ello aguanto un poco su compra y ver qué ofrecen, además de estar distraído pensando en la inestabilidad, quizá con el recuerdo de que el año pasado en diciembre iniciaron las protestas, todo eso genera que estén más cautos en su consumo y esperen a momentos más cercanos a la Navidad para realizar sus compras. Seis u ocho meses antes se determina cuánto se va a fabricar, tiene su tiempo de fabricación y requiere asegurar insumos porque escasean, en el caso de San Jorge usan harina de trigo especial. El panetón se coloca en los canales desde octubre.

Fernando Mariátegui, gerente general de San Jorge. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

- Esta semana previa a Navidad será clave para saber si será una buena campaña?

Exacto, la semana previa a Navidad, hasta el 24 a las a las seis de la tarde, es la recta final y las empresas sabrán si fue un buen o un mal año. Parece increíble pero todo el esfuerzo del año se ve reflejado en esa semana. Entre Navidad de año nuevo siempre hay un consumo residual. El panetón se ha convertido en un símbolo culinario de la Navidad peruana. No hay una sola empresa de panetones que esté tranquila, todos están inquietos y ocupados.

- ¿Cuánto crecerá el mercado de panetones esta campaña?

En volumen, vamos a estar casi un 10% más que el año pasado como sector porque han aparecido nuevas marcas, más desarrollo de las panaderías de barrio. Es bueno que la gente tenga más opciones para elegir.

- ¿A nivel de valor también?

Hay un esfuerzo para intentar mantener el precio o inclusive reducirlo un poco respecto al año pasado. Para ello muchos han optado por reducir el peso. Yo no estoy de acuerdo porque la gente ya se acostumbró y es como quitarle más de una porción. Y de otro lado, también han salido marcas de panetones muy económicos.

- Por su parte, ¿cómo hizo para mantener precio?

Nuestra premisa ha sido no bajar ni un gramo. Y si suben los insumos sacrificaremos los márgenes. Para San Jorge, su principal negocio es la fabricación de galletas, donde lidera.

- ¿El negocio de galletas permite sostener lo que sacrifique en margen en panetones?

No, no llega a ser un subsidio, pero baja el margen y seguimos para adelante. El tema es que cuando hay una crisis o cuando la economía no está bien, hay que producir más, la respuesta a una crisis tiene que ser esa, por lo menos de los empresarios e industriales, aunque pierdas un poco , ya llegaste al cliente. Bajar la producción es lo peor que se puede hacer en una economía ajustada.

- A nivel de valor, ¿la categoría también crecerá?

Yo creo que a nivel de valor va a estar muy parecido al año pasado, tal vez un 3% más, pero no va a llegar a ser el 10%. Un valor del mercado que yo estimo será muy similar al año pasado, pero si no se hubiera crecido en volumen, probablemente el valor del mercado hubiera caído.

- En panetones, ¿cuál es el ‘market share’ de San Jorge?

Aún estamos ampliando nuestra base, este año esperamos llegar al 10% de ‘market share’, dependerá del desempeño final de la última semana previa a Navidad, que de verdad será ganar o perder. Creemos en la emoción del último momento, más de un tercio de la venta se produce en esa semana y muchos deciden en el mismo punto de venta. Es una final de fotografía.

- ¿Cómo les ha ido con sus otras categorías: fideos y galletas?

Ha sido un muy buen año para nosotros con fideos, que no era el que más vendía pero ha crecido mucho llegando a nuevos clientes. Y en el caso de galletas ha sido un año muy interesante porque hemos consolidado categorías y ampliado la oferta en galletas dulces. Hemos tenido el segundo lugar según la encuesta de Kantar Worldpanel la categoría de alimentos como marca más preferida por los consumidores y realmente es algo que nos alegra.

- ¿A qué se debió el buen año para la categoría de fideos?

Sí, es un producto de canasta básica, práctico, que alimenta y es económico, Además, están fortificados y tienen bastante proteína. Hoy tiene un 10% de ‘market share’ con amplias expectativas de crecer más.

- Y en galletas, ¿cuál es su participación?

Debemos estar entre 30% y 40% del mercado de galletas, tenemos una amplia cobertura en el país.

- El 2024 habrá un FEN, ¿cómo proyecta que será el año para San Jorge?

Como todas las empresas contemplamos dos escenarios, el escenario con un El Niño fuerte y con un El Niño moderado. En la planificación prefiero trabajarla con un escenario moderado. Para el próximo año, creemos que el mercado de galletas crecerá 5%. Y apuntamos a trabajar mucho en la distribución propia con todos nuestros canales, porque genera un vínculo más cercano con el cliente. Vamos a seguir apostando mucho por las bodegas.

- ¿Este crecimiento que proyectan va a estar asociado también a alguna inversión adicional en sus unidades de producción?

Constantemente nosotros invertimos en productividad, en calidad pero para el próximo año aparte de todo lo que ha venido a hacer San Jorge vamos a hacer todos los esfuerzos para contribuir a la lucha contra la anemia, por lo que vamos a desarrollar productos con ese fin, como un código abierto, para que cualquier desarrollo que hagamos contra la anemia sea abierto para cualquier fabricante que quiera tomarlo. Tenemos 78 años en el Perú, somos una empresa peruana y creo que es una obligación moral porque es inaceptable que el 40% de niños menores de 5 años, tengan anemia en el Perú. En otros países esa cifra baja, acá sube.

- ¿Tiene en mente alguna de esas categorías que podrían ser más efectivas o en que van a trabajar mucho más con para esta lucha contra la anemia?

Por supuesto, aparte de galletas, tenemos todos los productos que hacemos farináceos derivados de la harina. Tenemos los snacks, que podemos desarrollar las aguas, hay muchas cosas que se pueden hacer, tiene que ser un producto que sea agradable para la gente. Tiene que ser un producto que realmente sea sostenible en el tiempo.

- Hace un par de años ingresaron a aguas, ¿qué expectativas tienen con ellas para el 2024?

Es un sector en el cual para nosotros debería ser fácil estar porque tenemos la distribución y en el 2024 vamos a crecer sí o sí, complementa mucho la categoría de galletas y snacks. Si bien hay jugadores gigantes en el mercado de aguas hay espacio para nosotros para generar un poco de competencia e intentar que los precios de la categoría bajen. Eso va a favorecer al consumidor.

- ¿De qué manera se va a impulsar la categoría?

Yo creo que potenciando nuestro formato de 600 ml. y dinamizando la categoría con un agua bien balanceada que puede tener algunos minerales que puede tener cosas que complementen al consumidor. Tenemos que trabajar en eso. Y si dentro de nuestro trabajo, las otras marcas deciden ser más competitivas, estaremos logrando nuestra labor de ser un poco provocadores en el mercado. Sabemos que no vamos a ser un jugador grande, pero sí uno interesante que esté ahí y sea una opción.

- ¿Siguen maquilando o ven la posibilidad de producirlas?

Actualmente lo hacemos con una compañía tercera que es de muy buena calidad, pero lamentablemente no puede satisfacer nuestro ritmo de ventas, por lo que estamos viendo una solución, estamos evaluando cuál tomar.

- ¿En cuánto se prevé que se incrementa la venta de aguas en la campaña de verano?

La demanda sube entre 20% y 30%. Frente al calor la gente se hidrata y yo espero que el agua sea la elección predilecta dentro de las bebidas.

- ¿En cuánto apunta que crecerá aguas San Jorge?

Espero que el próximo año se cuadruplique el volumen de agua que vendemos. Con eso no nos acercamos a los grandes, pero igual ya será un crecimiento interesante porque va a complementar otras cosas que pensamos hacer.

- ¿Qué acciones tomarán ante el FEN?

Para la categoría de aguas nos aseguramos rutas alternas y si se bloquean carreteras tenemos unos almacenes que serán como un pulmón en diferentes zonas. Tenemos escenarios de crisis para atender básicamente la zona del norte.

- ¿Están preparados para lo que vaya a suceder?

Minimizamos los riesgos y aseguramos la cadena de suministros, estar preparados 100% nadie puede estarlo ante la naturaleza.

- A nivel de todo el portafolio, ¿cuál es su proyección para el 2024?

Vamos a darle un poco más de énfasis a los mercados de afuera, a las exportaciones. Hemos estudiando la categoría de galletas en diferentes países y creemos que con la sazón de nuestras galletas podemos llevar a otros mercados Tenemos optimismo también en el país, tenemos que trabajar fuerte.