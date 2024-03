—¿A cuánto ascendió, en el 2023, la demanda global por financiamiento verde?

El 2023 fue un año diferente. Los volúmenes de deuda sostenible alcanzaron US$ 1,3 mil mlls. y fue levemente menor frente al US$1,5 mil mlls. del 2022. Esto debido a movimientos en el mercado y no tanto porque no existiera la demanda.

—¿Qué tanto creció la emisión de deuda vía bonos?

En temas de bonos, el mercado público sí aumentó un 4%. La baja se ha visto más por el tema de préstamos debido a las tasas de interés que aún están relativamente altas. La dinámica a nivel global es que la categoría verde –es decir, financiamiento para proyectos verdes ambientales– sigue siendo más del 60% del mercado a nivel global.

—¿Cuál fue el resultado para la región el año pasado?

En América Latina, en el 2023, la deuda sostenible aumentó un 14% año contra año. Aproximadamente US$50 mil mlls. Los bonos soberanos formaron parte de casi un 60% de esto, pero también los corporativos y el sector empresarial.

—¿A qué proyectos se destinan los recursos obtenidos?

En proyectos verdes, vemos iniciativas que buscan disminuir la huella de carbono. Hay proyectos de energías renovables, proyectos solares y eólicos. También proyectos de eficiencia energética. Es decir, mejorar las operaciones para reducir la energía que se utiliza. En el caso del sector de bienes raíces, vemos edificios y demás infraestructura verde. Eso tiene un efecto en cadena: no es solo el edificio, sino que todos los materiales que se necesitan para la construcción también se está buscando que sean más sostenibles para cumplir con los clientes finales.

—Esperamos un descenso de tasas de interés de referencia este año. ¿Qué tanto podría crecer el financiamiento verde dado este contexto?

Nuestra proyección es que a nivel global el mercado de deuda sostenible alcanzará por lo menos el trillón de dólares y en América Latina superará los US$50 mil mlls. vistos el año pasado. Mucho de esto también responde al panorama económico.

"El mercado se está volviendo un poco más estricto sobre qué se clasifica como 'verde'"

—En el caso de los créditos sostenibles, ¿qué se está valorando hoy al momento de otorgar financiamiento?

Dos cosas muy importantes. Primero, el mercado se está volviendo un poco más estricto sobre qué se clasifica como “verde”. Hay una taxonomía verde europea, que siempre ha sido la referente, que identifica qué actividades económicas se pueden categorizar como verdes. En América Latina, también existen parámetros por países, sucede en Colombia y México. Con ello, está más claro cómo calificar a los créditos. La segunda tendencia es que estamos viendo financiamientos vinculados a KPI’s. No están necesariamente vinculados a actividades, sino que se vincula el cumplimiento de diferentes metas ambientales de las empresas.

—¿Qué KPI’s son los que se valoran?

Usualmente el más importante es la reducción de la huella de carbono.

—En el caso peruano, ¿qué tanto creció el financiamiento verde?

Hay una oportunidad tremenda en el Perú. De los US$50 mil mlls. que hay en América Latina, el Perú es alrededor del 6% únicamente. Eso demuestra que hay mucho espacio para crecer. Lo que hemos visto es que hay mucho interés por parte de las empresas indistintamente del sector en el que se encuentran.

—Desde Scotiabank, ¿cuál es la apuesta con estos productos?

El tema de sostenibilidad es integral para todas las operaciones que hace el banco. Somos parte del Net-Zero Banking Alliance, entonces tenemos que migrar hacia una operación cero emisiones para el 2050. Pero tenemos un compromiso aún más grande, que es movilizar hasta 350.000 millones de dólares canadienses de aquí al 2030. Esto lo hacemos a través de finanzas sostenibles. Todas nuestras operaciones ya lo tienen en mente cuando hablan con los clientes y el Perú no es la excepción.