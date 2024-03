Continuando con su análisis de la eficiencia en la gestión de la inversión pública, Videnza presenta los resultados del Índice Local de Eficiencia en la Inversión Pública (ILEI) de los distritos de Lima Metropolitana. Al igual que el Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI), el ILEI permite medir de manera más completa el uso de los fondos públicos, esta vez en las provincias y distritos del país. Se debe tener en cuenta que los resultados en el ILEI no son de responsabilidad exclusiva de las gestiones ediles actuales. Los indicadores analizados arrastran eficiencias e ineficiencias anteriores.

Mayor ejecución no es sinónimo de eficiencia

Gastar más no equivale a gastar eficientemente. Por eso, si bien Jesús María ocupa el sexto puesto en avance de ejecución presupuestal, se sitúa en el primer lugar en el ILEI por su buen desempeño en indicadores como sobrecarga de proyectos, transparencia y rendición de cuentas, sobrecostos y obras paralizadas.

MIRA | TC declara constitucional la ley que protege de la usura a consumidores de los servicios financieros

Algo similar sucede con Pueblo Libre, octavo en ejecución, pero tercero en el ILEI. Surco, por su lado, ocupa el segundo puesto en ILEI y el primero en ejecución presupuestal. En el caso de este distrito, el mayor avance en el gasto si va acompañado de un buen desempeño en los otros indicadores.

Por otro lado, Magdalena del Mar y Lurín, que lograron el mayor avance en la ejecución del presupuesto después de Surco al cierre del año pasado, ocupan puestos por detrás del 20 en el ILEI.

Más recursos no garantizan mayor eficiencia

Resulta interesante observar que los distritos con mayores recursos no están asociados necesariamente a una mayor eficiencia en su gestión. El distrito con mayor presupuesto per cápita de Lima Metropolitana, San Isidro (S/ 3.782 por ciudadano), se ubica en el puesto 15 del ILEI, mientras que Breña (S/ 432 por ciudadano), obtuvo un desempeño similar (puesto 16). Y Miraflores, con S/ 2.656 de presupuesto por ciudadano, comparte la posición 11 en el ILEI con Comas, cuyo presupuesto per cápita (S/ 261) equivale al 10% del de la comuna miraflorina.

El distrito más poblado de país, San Juan de Lurigancho, es uno de los que menos recursos per cápita posee: S/ 298. Sin embargo, se sitúa en el puesto 24 del ILEI, con lo que supera a Punta Hermosa (puesto 33), La Molina (35) y Barranco (37), todos con un mayor presupuesto per cápita.

Retrasos: un problema extendido

De los 1.304 proyectos con retraso en su entrega en los 29 distritos analizados, más del 88% tiene demoras de más de un año. Breña figura como el municipio con el peor desempeño en este indicador: 1.840 días de retraso en promedio considerando nueve proyectos.

En el otro extremo está Santa Anita, con 427 días de retraso en promedio para ocho proyectos. La Molina también tiene ocho proyectos demorados, aunque con 1.039 días de retraso en promedio.

Miraflores, por su lado, tiene retrasados 12 proyectos por 1.229 días en promedio, pero se encontró que tres proyectos relacionados con el mejoramiento de iluminación, infraestructura vial y plataformas tecnológicas tienen más de cinco años de retraso. En La Molina también hay dos proyectos con una demora similar vinculados con el mejoramiento de sistemas de riego en parques.

Asimismo, llama la atención el caso de Ate-Vitarte, que presenta un retraso promedio de 1.114 días en 236 proyectos.

¿Y la gestión de Lima Metropolitana?

Junto con el análisis de los distritos de Lima Metropolitana, se analizó también el desempeño de la Provincia Metropolitana de Lima respecto de otras 194 provincias del país (se excluyen Oyón en Lima y Pallasca en Áncash). En este ránking la capital del país ocupa el puesto 172 de 194.

De hecho, de las 25 capitales regionales, Lima solo resulta mejor ubicada que la provincia de Piura (puesto 178) y la de Abancay (puesto 180). Nuestra ciudad capital ocupa los últimos puestos en indicadores como sobrecarga de proyectos (puesto 156); sobrecosto (19% ocupa el puesto 171); o retrasos (1.290 días, ocupa el puesto 150).