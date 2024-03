¿Cómo ha sido este primer año para Ticketmaster en el Perú?

Hemos tenido un buen año, han sido ocho meses porque arrancamos con el concierto por los 50 años de Eva Ayllón y de ahí se han ido sumando más clientes. Así tengas una marca muy poderosa detrás, los clientes quieren probar. Posicionar una marca puede tomar unos 36 meses, seas quien seas. Y acá es donde viene el gran soporte de marca, la experiencia y el valor agregado al ser líderes mundiales de ticketing, con lo cual la propuesta competitiva es tremenda. Estamos consolidando la marca.

¿Se llegó al objetivo de vender de 200.000 a 250.000 entradas en el primer año de operación?

Superamos ampliamente ese reto, esperábamos vender 260.000 tickets y cerramos arriba de los 700 mil, casi triplicamos. Ha sido un buen arranque, la marca va bien.

"En el 2025 los conciertos explotarán de nuevo, ya que muchos artistas descansarán este año y volverán a girar. Este será el año de los festivales".

Aparte de los conciertos, ¿incorporaron otros espectáculos?

Hemos tenido de todo un poco, tuvimos grandes eventos como La Tarumba, que salió espectacular, somos la empresa de ticketing de los partidos de Universitario de Deportes y cerramos también con Sport Boys. También tuvimos evento de K-Pop, ahora salimos con el concierto de Louis Tomlinson y vamos ampliando la cartera para tener contenido diversificado, familiar, conciertos, deportes. Hicimos una buena penetración en el 2023 y ahora ya vamos ganando más clientes.

Ticketmaster inició operaciones en Perú en abril del 2023.

En estos meses, ¿cuánto han captado en ‘market share’?

Calculo que estamos entre un 5% y un 7% de ‘market share’. El crecimiento también dependerá de los artistas que lleguen.

Para el 2024, ¿cómo se están moviendo los artistas y los conciertos que se esperan?

La verdad que bien. El problema que tenemos ahorita en el Perú es un tema de espacios. El cierre de los recintos en Surco está impactando mucho. Hoy los espacios para eventos son reducidos, a esto agrégale que cuando tienes separado el Estadio Nacional para un evento grande, el deporte siempre va a tener la prioridad así tengas un contrato firmado, por lo que también ocurren cambios de locaciones. Y no es tan simple porque normalmente cuando tienes a un artista de estadio, hay la fase que se llama “la avanzada”, en el que viene el staff del artista a validar que el lugar en el que vas a hacer el evento. Si no te dan el check, toca buscar otros espacios y hay casos en los que no hay los que buscas y no hay de otra,

El 2023 ha sido el año con más cancelaciones y reprogramaciones. Y esto ha impactado en la industria y en la credibilidad que había ganado el 2022, por eso estamos viendo mensajes para dar confianza al consumidor, que ahora espera la última semana para comprar.

"No es que los grandes artistas no quieran venir al Perú, sino que la ausencia de espacios limitan su llegada".

¿Las cancelaciones, reprogramaciones o los cambios de locaciones se seguirán viendo este año?

Va a seguir pasando, de hecho ya pasó con el concierto de Karol G. Espero que no sea mucho más que el 2023 y que se concreten al menos nuevas locaciones. En el 2022 crecimos mucho, pero el 2023 retrocedió un poquito por todo esto.

Concierto de Marc Anthony en el Estadio Nacional, 12 de diciembre del 2023, donde Ticketmaster se encargó de la parte del ticketing.

Y para este 2024, ¿cuál es la proyección a nivel de eventos?

Cuando algo explota, como en el 2022, el año siguiente tienes todavía parte de esa explosión. Y el 2024, lo que toca es la estabilización. Yo creo que este año sí va a haber un crecimiento porque después de los problemas del 2023, los promotores ya conocen el escenario. El 2024 será el año de los festivales. También, hay artistas que están explotando a nivel mundial que van a bajar el ritmo y hay otros que van a volver a hacer giras el 2025, que va a ser un año muy fuerte de música en vivo, va a explotar de nuevo.

En el 2025, los artistas grandes que van a salir de gira, ¿son los que normalmente no han venido a Perú?

De todo tipo, el problema no pasa porque el artista no quiera, pasa por muchas variables y la primera es la locación.

¿En cuánto la falta de locaciones afecta al precio de las entradas? Se percibe un incremento en el valor de los tickets.

Sí, se da un mayor costo. Pero también hay otro factor y es que la mayoría de artistas subieron su precio. Es por eso que tienes este impacto en el costo de las entradas. Este año se va estabilizar la industria y al 2025 tendrá una mejor ecuación.

“Nuestro ingreso golpeó al mercado y vemos una competencia a otro nivel”.

¿Cómo ve la competencia en el mercado de las tiqueteras desde el ingreso de Ticketmaster?

Claramente, golpeamos el mercado y ya estás viendo una competencia a otro nivel. Nuestra llegada ha movido el mercado y obviamente las propuestas se han puesto más competitivas. Pero ahí veo que en algunos casos han entrado en una guerra de precios, y ahí creo que es un error porque lo que se avanzó se va para abajo. No es sostenible.

¿Ticketmaster entró en esta guerra de precios?

Al entrar al mercado, hemos sido un poquito más flexibles para algunos productos que sí nos generaban volumen y posición, pero en términos generales nos estamos apalancando en la propuesta de valor que propusimos, y sí somos un poco más caros porque traemos muchos más beneficios de nuestro expertise a nivel mundial.

¿Cuándo proyectan que Ticketmaster lidere en el Perú?

Es un negocio muy fluctuante, todo depende de nuestros clientes. Tenemos toda una estrategia. Este año esperamos terminar con el doble de ‘market share’, entre 10% y 15%. Ahora nos vamos a enfocar en llevar al Perú propuestas de valor que funcionan en otros mercados y también en temas de sponsoría.

“Este año esperamos duplicar el ‘market share’, con entre 10% y 15% del mercado de tiqueteras”.

¿Cuántos puntos de venta tienen?

Para nosotros es importante tener venta presencial, tenemos una alianza con Cencosud para 5 puntos de venta, que son un ‘fan support’, donde los fans tengan una cara visible si tienen alguna duda y para tener esa cercanía con ellos.

De hecho, estuvo muy de cerca en la venta del ticketing de Lima 2019 y ahora que Lima volverá a ser la sede de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027, ¿apuntarán a participar en la adjudicación del ticketing?

Definitivamente, la noticia nos ha caído como anillo al dedo a todos y para los que estuvimos en Lima 2019, la verdad que es un nuevo reto, ya con la experiencia adquirida y con todo lo que ya sabemos de cómo podemos potenciarlo. Estamos felices, ojalá logremos la adjudicación de la venta de entradas y con esto claramente se promocionaría en toda la compañía. Si somos los adjudicados, tenemos el expertise, el know how, en Lima 2019, aunque otra tiquetera prestó la parte logística, el sistema era de Ticketmaster.

Madonna empezó en Londres su gira mundial con éxitos de cuatro décadas. (Foto: Christopher Polk / AFP) / CHRISTOPHER POLK

Para el 2025, que volverán las grandes giras, ¿ya sería un momento como para que artistas, que dejaron fuera a Perú en sus últimas giras, como Taylor Swift, Dua Lipa o el mismo U2 o Madonna, puedan considerar venir al país o todavía los temas logísticos de los recintos nos termina descartando?

En términos generales, la problemática es esa. La parte logística para hacer estos evento. Entiendo que también varios estadios de fútbol quieren remodelarse para mejorar capacidad y experiencia para conciertos. Y si eso pasa, por default estos artistas grandes van a querer venir al país porque no es que los artistas no quieran venir sino pasa por por los espacios que no tenemos acondicionados como el resto de las ciudades. El 2022 Perú demostró ser una plaza interesante.

¿Qué hacen las tiqueteras para enfrentar la clonación de entradas?

Nosotros tenemos el QR dinámico, con lo que le hacemos cara a este tipo de clonaciones y falsificaciones. No hemos tenido incidentes de ese tipo hasta el momento, pero sí lo hemos visto en la industria con mayor frecuencia, lo que es lamentable.

"Nuestra llegada ha movido el mercado y obviamente las propuestas se han puesto más competitivas. Pero ahí veo que en algunos casos han entrado en una guerra de precios, y ahí creo que es un error porque lo que se avanzó se va para abajo".

¿Cuántos eventos esperan tener hacia el final del año en Ticketmaster?

Yo te diría que podrían ser por encima de los 500 eventos o un poquito más. Nos estamos enfocando en nuestra propuesta de valor en los eventos en vivo grandes, y vamos a desarrollar más segmentos.

Si bien ya están con la U y con Boys, ¿hay conversaciones como para adjudicarse también los derechos de ticketing de más equipos este año?

Definitivamente estamos trabajando en propuestas de deporte a nivel federación y también con clubes. Sí estamos teniendo reuniones con algunos clubes de cara a la mitad del segundo semestre del año y para el próximo año también.