¿Cuáles son las ‘apps’ de taxi y delivery más valoradas?

Nunca fue tan simple pedir un taxi, la cena o enviar un paquete, como lo es hoy en día. Un camino que empezó hace casi cinco años cuando llegaron las primeras aplicaciones de taxi y a los que ahora se han sumado los de delivery. En plena carrera por conquistar al usuario, han dejado claro que llegaron para quedarse.

Por esta razón, la consultora Arellano decidió incluir por primera vez a las aplicaciones de taxi y de delivery dentro del Informe de Marcas de este año.

De acuerdo al reporte, Uber y Beat son las dos marcas de taxi por aplicación que el consumidor tiene en el ‘top of mind’ (las más recordadas), orden que se repite en la preferencia de uso. En las menciones espontáneas, en cambio, Easy Taxi supera ligeramente a Beat.

¿A qué se debe? Para Alejandro Dubreuil, general manager en Beat Perú, el foco que la compañía ha puesto en Lima ha contribuido con el posicionamiento que han logrado. Precisa, además, que la estrategia de Beat, que entró al país en el 2014, se centra en tarifas económicas y eficiencia.

CAMBIOS EN LA RUTA

“Uber es ahora la ‘app’ más usada y junto con Beat son las marcas más económicas entre todas las plataformas”, señala Hugo Ante, consultor de Arellano.

Easy Taxi (adquirida por Cabify), que entró también en el 2014 y lideró en un principio el mercado, se ubica en la tercera posición en preferencia y uso. Christophe Robilliard, country manager de Easy, refiere que hace un par de años la marca tomó la decisión estratégica de no perseguir volumen sino encontrar su grupo de usuarios frecuentes, que prioricen la seguridad más allá de solo precio.

“No somos la ‘app’ más usada en volumen, pero nuestros usuarios son más recurrentes”, asevera. Para el ejecutivo, las dos competidoras que lideran el mercado tienen una estrategia masiva de sobreinversión en exposición de marca y promociones.

Curiosamente, Uber y Beat son marcas que sufrieron crisis reputacionales el año pasado por acusaciones de robos y ataques sexuales por parte de los conductores. La respuesta ante ello no fue la mejor; no obstante, “aunque una crisis no sea bien manejada (como le ocurrió a Uber), una buena gestión posterior se convierte en una oportunidad. Se trata de un negocio con muchas contingencias”, explica Rolando Arellano, gerente general de la consultora.

El reto pendiente del sector está, precisamente, en reducir las contingencias y conquistar el interior del país, donde Uber e Easy Taxi llevan la delantera.

Como parte de la adquisición global y las sinergias entre ambas, Cabify acaba de ingresar a las regiones donde opera Easy Taxi, como Arequipa, Cusco, Piura y Trujillo. ¿Irán a más provincias? Por el momento, no.

EL USO NO LO ES TODO

Si bien el usuario tiene a sus ‘apps’ que usa con mayor frecuencia, cuando el informe de Arellano incide en la experiencia del usuario, ahí la foto cambia.

Cabify pasa a liderar el ránking, Uber y Beat bajan de posición e Easy cae al cuarto lugar. “Cabify tiene contento a su segmento de usuarios, más leales, hoy es la marca top del mercado en experiencia”, comenta Pamela Tinedo, gerenta de Comunicaciones de Cabify.

En tanto, Easy se ha visto un poco perjudicada por la disponibilidad de conductores en zonas más alejadas para atender a la demanda, explica Robilliard. Beat y Uber, por su parte, deben hacer foco en la experiencia del usuario para mantener su liderazgo.

Este mercado, que ya compone casi el 20% de los viajes en taxi, no bajará la velocidad. “El desarrollo del sector continúa siendo muy acelerado”, sostiene Dubreuil, No se equivoca, otras aplicaciones de taxi asoman al país. La gigante china Didí podría ser la siguiente.

UNA LUCHA A TODA

​El negocio de repartos por aplicación se reinventó con el ingreso de Glovo, Rappi y Uber Eats, marcas que rápidamente se posicionaron en la mente y las preferencias del consumidor. De acuerdo a este reporte, Glovo lidera en recordación, seguida de la colombiana Rappi, la última en sumarse al mercado.

“Lo importante es que han logrado esos niveles de recordación en muy poco tiempo”, precisa Hugo Ante, consultor de Arellano. Agrega también que por el dinamismo de este mercado, llegar primero no garantiza tener el liderazgo. Eso lo sabe bien Uber Eats, que aunque se especializa en restaurantes, ha sido superada por Glovo, Rappi y otras marcas gastronómicas en frecuencia de uso. Es más, Rappi señala que el rubro restaurantes concentra el 70% de sus entregas.

La competencia en este mercado no da tregua. El ingreso de Rappi se dio a través de la absorción de Diloo, su similar peruana y el anuncio de una inversión de US$10 millones en sus primeros meses. Y hace un par de semanas, la colombiana recibió una inyección de capital de US$1,2 mil millones de SoftBank para sus planes en la región. Glovo, por su parte, anunció una gran jugada: la adquisición de Domicilios.com. Precisamente, la tercera del sector.

“Cabe señalar que tenemos solo seis meses en Lima, creemos que este resultado (segundo lugar en recordación y uso) mejorará cuando cumplamos el año”, sostiene José Bernal, director de Rappi en el Perú.

Esta fuerte competencia se da sobre todo a nivel de precios y promociones, comentan desde Glovo. Ante ello, la española asegura que busca diferenciarse con un menor tiempo promedio de entrega y alianzas exclusivas que les aporte valor.

Rappi también apostará por las relaciones exclusivas y en la exploración de nuevas verticales. La compra de entradas para eventos es una idea que ronda la cabeza de los creadores. “La categoría moda va tomando fuerza con marcas como Adidas, con quienes tenemos una alianza regional”, agrega el ejecutivo.

Si bien Glovo lidera en recordación y preferencia, Rappi pasa al primer lugar en experiencia de uso. Ante de Arellano, explica que Rappi destaca en rendimiento (da más valor por la inversión del usuario), lo que estaría ligado a su intensa campaña de promociones. No obstante, el reto está en desarrollar más servicios diferenciales para destacar en el tiempo.

“La barrera de entrada es muy baja, Glovo entró un poco antes y ya le quitaron el liderazgo en experiencia”, puntualiza,

El interior del país será también un diferenciador. Glovo ya entró a las regiones, Uber Eats está en Arequipa y Rappi lo hará en los próximos meses. ¿Hay espacio para otro competidor? Los que están hoy en el ruedo lo dudan. No obstante, en el fondo todos saben que la carrera apenas ha empezado.