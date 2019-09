Sporting Cristal cambia de dueño, ¿cuáles serán los nuevos planes del club?

Los rumores de venta del club rimense se escuchan desde hace, al menos, tres años. Y hoy finalmente, la transacción se hizo oficial. Backus, filial de la gigante AB InBev en el Perú, se aleja hoy de Sporting Cristal y da paso al nuevo dueño: Innova Sports.



¿Qué va a pasar con los planes de Sporting Cristal? ¿se mantendrán los proyectos de fútbol formativo? Alfonso García Miró, gerente general del club, afirma a este diario que todos esos planes continuarán igual. En esta entrevista detalla lo que viene.

- Ahora que son autosostenibles (de la inversión que Backus realizaba hasta hace un par de años), ¿Cómo se prepara Sporting Cristal para generar ingresos en el 2020?

Parte importante de nuestros ingresos se obtiene por torneos internacionales como la Copa libertadores. El año pasado por estas fechas ya habíamos asegurado el cupo a la Libertadores. Ahora todavía no, son US$3 millones que para un club como Cristal es una cifra bastante importante. En el resto de unidades de negocio, tenemos un aumento de 5% en derechos de televisión, auspicios, entre otros.

- La venta de futbolistas representa ya una línea de negocio que genere ingresos al club?

Sí, también tenemos una línea de ingresos por venta de talento deportivo, que antes representaba menos del 2% y ahora va a representar cerca del 17%. Hemos ido creciendo y en los últimos tres años obtuvimos S/20 millones por la venta de siete futbolistas. Este año queremos hacer lo mismo y captar montos similares . Si bien esta mitad no hemos vendido a ningún futbolista, esperamos que en enero del otro año sí, tal como sucedió el año pasado con Costa, Ballón y Marco López.

- ¿Quiénes serían los nuevos jugadores con más opciones de venta?

Christian Gonzáles, Fernando Pacheco, entre otros futbolistas,

- ¿Cuál es la Inversión que destinarán en menores? ¿ha crecido?

Sí, ha crecido mucho en infraestructura y tenemos un presupuesto de cerca de US$900 mil, que destinamos al fútbol formativo, el cual ha ido creciendo año a año. Y hemos agregado una nueva línea de infraestructura e inversión. El próximo año tenemos el proyecto de mejorar las canchas, una línea de mantenimiento e inversión que antes no tenía presupuestado el fútbol formativo.

- ¿Esto les va a permitir recibir a mayor cantidad de chicos?

No sé si más pero sí a mejores. Nosotros estamos iniciando el proceso formativo de élite- que antes empezaba a 14 años- ahora a los 10 años. Eso obviamente requiere más dinero, tienes que encargarte de cuatro categorías que antes no tenías. Es muy importante formarlos desde esa edad, cuando son más permeables. Hemos empezado a generar más dinero también captando jugadores correctos.

-¿Tienen un área de captación de jugadores a nivel nacional?

Tenemos, desde hace tres años, un área de captación de cuatro o cinco personas que nos ayudan con ello. Queremos que los que lleguen tengan un nivel de exportación, que es de nuestros principales objetivos desde que decidimos ser un club autosostenible.

- ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos del club?

Nuestras fuentes de ingreso son muchas pero la natural de un negocio como el fútbol es el espectáculo: torneos con réditos económicos y la venta de jugadores . Una industria como la nuestra no debería caracterizarse por comprar sino por vender a otros mercados con mayor poder adquisitivo. Los tenemos catalogados por jugadores de exportación, los que pueden jugar por Sporting Cristal y los profesionales pero que aún no están listos para el club. No queremos y no vamos a invertir en jugadores que no vayan a ser profesionales, no somos una ONG, somos una empresa que también busca resultados y que, claro, también tiene aspectos sociales.

- Con este nuevo esquema de recibir a niños desde los 10 años en alto rendimiento, ¿cuánto invierte el club por cada jugador?

Tenemos un cálculo promedio de S/12 mil por año, casi mil soles al mes por cada chico del club. Ahora, de los 250 chicos que tenemos, 50 viven en el club. Ellos tienen que ser mejores porque a ellos les brindas todo (formación, educación, todo).

- ¿A qué apuntan con este nuevo plan de formación?

Yo creo que estamos en un momento en el que hacemos que la industria general crezca. En su momento, tuvimos que vender jugadores por debajo de su precio como Pedro Aquino o Luis Abram, ninguno llegó al millón (de dólares). Pero fue para posicionarnos en un mercado que no nos conocía y empezar a exigir un precio mayor. Desde entonces, hemos colocado a jugadores en la MLS, la liga mexicana, chilena, argentina, y varios rindieron. Con ello y con un mundial como país, podemos exigir números más altos. Pero sí como industria necesitamos que más clubes tengan ese mismo objetivo.

- Mencionabas la posibilidad de vender jugadores como Christopher Gonzáles.

Los que siempre están en la selección tienen un valor agregado, son a los primeros que buscan los clubes del exterior. No tenemos nada avanzado para enero pero estamos seguros que se habrán ventas, en los siguientes meses se irá viendo.

- ¿‘Canchita’ Gonzáles podría ser el próximo Gaby Costa, en cuanto a monto?

Esperemos que lo supere, creeemos que podría superarlo. Entre diciembre y febrero se definen estos pases.

- ¿Los auspicios actuales que han llegado al club se dirigen también al fútbol formativo o hay opción de captar a marcas que apuesten solo por el proyecto de menores?

Nosotros, considero, nos hemos posicionado y hemos sido coherentes con el proyecto formativo del club. Por ejemplo, contamos con el apoyo de Adidas para la indumentaria de todo el fútbol formativo y profesional. Además, tenemos A1, L’Onda y Quaker , específicamente, para menores y queremos sumar marcas que quieran patrocinar al fútbol femenino.

- ¿Ya tienen auspicios para el fútbol femenino?

Aún es una unidad de negocio pequeña, pero a partir del otro año Adidas nos aportará con la indumentaria del fútbol femenino. En Sporting Cristal hemos empezado con el fútbol femenino desde hace dos años, tenemos a varias futbolistas en la selección. A partir del próximo año le daremos un giro más comercial para que también genere ingresos propios. Estamos hablando con diversas marcas para crear los vínculos.

- ¿El plan de menores incluye la formación de talento para fútbol femenino?

Así es, por ahora tenemos las categorías sub 14 y sub 16, y el próximo año tendremos sub 12.



