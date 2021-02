Conforme a los criterios de Saber más

Este año tuvo un inicio muy prometedor para Star Perú, la cuarta aerolínea en el ránking de las que más pasajeros transportan a nivel local. “En enero las ventas iniciaron bastante bien y la tendencia era positiva”, repasa el gerente general de la empresa, Carlos Carmona. Pero el golpe de la segunda ola de contagios por coronavirus los devolvió, de un tiro, otra vez a los tiempos más graves de la pandemia. Ahora intentan mantener el control de sus naves –y el de la compañía- hasta que pase la turbulencia.

La crisis sanitaria provoca esta situación no sólo en el mercado aerocomercial, sino en casi todas las actividades de la economía peruana. Y en medio del descalabro es inevitable preguntar sobre la continuidad de esta línea aérea, tras los rumores respecto a su posible quiebra y el cierre de sus operaciones. Sobre ello responde en esta entrevista Carlos Carmona, de forma exclusiva para Día 1.

LEA TAMBIÉN :

- Comenzaron el 2021 en franca recuperación y ahora se habla de que se van del mercado. Al margen de las paradojas que deja a su paso el COVID-19, ¿cómo han asimilado en Star Perú esta nueva cuarentena?

La caída de nuestras ventas –como en toda la industria aérea- ha sido casi inmediata . En enero iniciamos bastante bien y la tendencia era para estar optimistas. Pintaba que iba a ser un buen mes, o al menos esas eran las proyecciones en la primera y segunda semana de enero.

- ¿Y luego?

Hacia la tercera semana de enero comenzó la incertidumbre. La gente se preguntaba si iba a haber o no una segunda ola. Eso tuvo un efecto instantáneo en nuestra facturación. Nuestras ventas cayeron 35% con relación a la segunda semana.

- Después llegó el anuncio del presidente Francisco Sagasti sobre la nueva cuarentena.

La caída se mantuvo hasta el martes, cuando habló el presidente. Luego tuvimos un salto extraordinario el miércoles, pues ese día nuestras ventas crecieron 50% (ello quizás porque mucha gente decidió volver a sus hogares antes de que se cierren varias regiones). Después todo se volvió hacia abajo.

- Eso quiere decir que en febrero han tocado fondo.

En la primera semana de febrero (que acaba de pasar) nuestras ventas han caído 80% .

Carlos Carmona lidera actualmente Star Perú, pero lleva mucho tiempo en la industria aerocomercial local. Antes dirigió LC Perú, línea aérea que hoy está fuera de operaciones, tras ser declarada en insolvencia en el 2018. (FOTO: Torre El Dorado).

NO DA NI PARA EL COMBUSTIBLE

- Ya nadie sube a sus aviones.

No nos pasa sólo a nosotros, todas las aerolíneas están en lo mismo. Es lógico. Si un pasaje cuesta US$40 y una prueba COVID vale US$50, la gente simplemente no viaja .

- ¿Ni siquiera los que tienen ya el boleto comprado?

Los primeros días de este mes, el porcentaje de pasajeros que no se está presentando al aeropuerto, a pesar de que ya tiene su boleto, ha pasado de 1% al 40% del total.

- Entonces, ante esas circunstancias, ustedes dejarán de volar.

Venimos de una primera ola muy grave y de un 2020 nefasto. Ha sido una situación muy complicada y, ahora, ¿me voy a poner a volar para perder plata? No, pues.

- ¿Adiós Star Perú?

No. Lo primero que hemos hecho es consolidar muchos de nuestros vuelos . La semana pasada hemos hecho rutas como Lima-Tarapoto-Pucallpa-Iquitos-Pucallpa-Tarapoto-Lima. También hemos hecho vuelos a Cajamarca. Y así, estamos haciendo algunas rutas ‘salpicadas’.

Los vuelos en el Perú estuvieron restringidos buena parte del 2020. Hubo meses en que ninguna aerolínea operó, ni dentro ni fuera del país.

¿FUERA DEL MERCADO?

- ¿Cuánto se ha reducido su operación debido a la cuarentena?

Nosotros hacíamos diez vuelos diarios. Ahora hacemos entre uno y dos .

- Eso es –casi- como parar.

He escuchado esos rumores. Que ya paramos, que ya nos vamos del mercado. Quisiera ser muy enfático: eso no ha pasado, no pasa, ni pasará.

Estas decisiones responden a que tenemos que cuidar la salud financiera de la compañía . Es una reacción ante las medidas de emergencia. Es una forma de hacer más eficiente nuestra operación. Y ojo que no lo hace sólo Star Perú, es la estrategia de todas las aerolíneas del mundo cuyas gestiones son medianamente inteligentes. Con 45 pasajeros por vuelo no pagas ni el nitrógeno .

- ¿Qué hay de aquellos pasajeros que sí quieren volar y sí se presentan al aeropuerto, boleto y prueba COVID en mano?

Los boletos –para el caso de los vuelos que no se dan- se están reprogramando o se les está reembolsando el dinero a los viajeros afectados. Se les está dando todas las facilidades.

- ¿Todos sus canales de atención al cliente están operativos?

Sí, por supuesto. Es más, de manera proactiva, nosotros estamos llamando a nuestros pasajeros para reprogramar sus vuelos .

- La cuarentena se puede extender más allá del 14 de febrero. ¿Qué sucederá con Star Perú si ello ocurre?

Si la cuarentena se amplía, nuestras medidas se ampliarán también. No hemos estamos nunca para perder dinero, y menos lo haremos en una situación tan compleja como esta.

TE PUEDE INTERESAR :