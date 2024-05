La digitalización: un abanico de oportunidades

“La digitalización nació como transformación digital, muchos al inicio no sabían de qué se trataba, pero se veía su impacto a nivel de negocio. Y se aceleró en los últimos años. El que va a ganar es el que mejor maneja los datos”, comenta Oscar La Torre, socio de Consultoría de Negocios de PwC Perú. Los sectores banca, seguros y ‘retail’ son un ejemplo claro de la evolución, y también, la incursión de la ‘última milla’.

En este proceso, EY destaca el uso del ‘big data’ y el ‘data mining’ para crear oferta personalizada y resalta que los sectores que se subieron más rápido a la ola fueron educación, transporte, banca, alimentos y supermercados, en particular durante la pandemia. Además, José Oropeza, socio director de Impronta Research, destaca a las economías colaborativas, un formato que inició hace 20 años e involucra a los consumidores en el modelo de negocio. “Si nuestros procesos de transformación estaban pensados para 5 años, con la pandemia se redujeron a uno”, sostiene Javier Ichazo, CEO de Mibanco. Hoy en día, los modelos de IA permiten a la entidad aprobar préstamos: 2 de cada 3 desembolsos utiliza IA.

La digitalización revoluciona la forma de hacer negocios, dice AJE.

Por otro lado, los pagos digitales y el consumo de bienes y servicios a través de canales digitales son una realidad, afirma Rufino Arribas, líder de Yape. La ‘app’ hoy tiene 15 millones de yaperos. La digitalización también abrió oportunidades para llegar de manera más efectiva a los consumidores, como el e-commerce y las apps de delivery, destaca Cencosud. AJE, en esa línea, ha desarrollado una plataforma digital que atiende a más de 75 mil bodegas en el país. “La transformación digital va a revolucionar la manera en que hacemos negocios”, anota.

En puntos Futuro _ En los próximos 20 años, Caja Piura anticipa que la digitalización continuará siendo una tendencia dominante. Transformación _ Según el PwC Survey 2023, el 54% de CEO en Perú cree que los cambios tecnológicos impulsarán la transformación de su empresa en los próximos 3 años.

La sostenibilidad en el ‘core’ del quehacer empresarial

Otro de los cambios importantes en los últimos años, sostiene Enrique Oliveros, socio Líder de Estrategia y Transacciones de EY Perú, es la preocupación por el cambio climático. Y es que, hoy la mayoría de las empresas busca ser carbono neutral. “Los criterios ESG (Enviromental, Social y Gobernance) son una tendencia importante”, dice Oliveros.

“Las corporaciones han ido tomando conciencia de que es una definición muy amplia, muchas instituciones financieras en el mundo no financian negocios que no cumplen parámetros mínimos de ESG”, agrega.

El 85% de peruanos dejaría su marca si esta no tiene iniciativas sostenibles.

Se observa, pues, un cambio en estos 20 años, ya que antes al hablar de sostenibilidad, lo que se hacía era filantropía, agrega Oscar La Torre, socio de consultoría de negocios de PwC Perú. “Cuando se dieron cuenta que esto no cambiaba indicadores ni redituaba, tuvieron una estrategia con foco en un real impacto en la sociedad”. Para Oropeza, de Impronta Research, la construcción de marca es un proceso que hoy debe mostrar métricas que ayuden a los consumidores a saber cuán involucradas están las firmas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estamos ante una sociedad más involucrada con iniciativas de sostenibilidad y buscan que sus marcas también. Un 85% de consumidores disminuiría o abandonaría su marca si no se involucra en iniciativas sostenibles”, dice Oropeza.

Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, afirma que las nuevas generaciones exigen de las empresas productos que generen impacto positivo. Hoy, AJE genera cadenas de valor que impactan en el desarrollo económico de la Amazonía y sus comunidades. Por otro lado, Cencosud anunció ser el primer supermercado con e-commerce carbono neutral del Perú.

En puntos Compromiso _ Para Bauer, las empresas no pueden seguir estando aisladas; tienen que ser mucho más colaborativas y participativas. Consumidores _ De acuerdo a Impronta Research, el 84% de los peruanos busca marcas involucradas con iniciativas sostenibles.

Mayor acceso a servicios y mejor gestión del talento

En medio de toda la transformación digital, han surgido nuevos servicios y mayor acceso a productos y financiamiento. Por ejemplo, las billeteras digitales, que como resalta Arribas de Yape, han acercado servicios bancarios y no bancarios a los usuarios. Esto ha permitido que desde Yape se otorguen más de 200.000 préstamos al mes, y para muchas personas, este ha sido su primer préstamo. “Esto sumado a mayor educación e infraestructura tecnológica permitirá llegar a más personas. Ya contamos con unas 12 funcionalidades como recarga de celular, pago de servicios, compra de gas, remesas, préstamos, cambio de dólares, venta de entradas y Yape Tienda”, resalta.

“El desarrollo de billeteras digitales revolucionó el acceso a pagos digitales. Asimismo, los canales digitales han facilitado el acceso a créditos y financiamiento, permitiendo a los usuarios solicitar y recibir préstamos desde sus celulares. Esto ha mejorado la inclusión financiera de manera más eficiente”, comenta Ana María Rivera, jefa de Canales y Servicios de Caja Piura.

Ha mejorado la inclusión financiera y acceso a créditos.

Ichazo, de Mibanco, afirma que en los últimos años el entorno ha cambiado y el escenario es más competitivo. Oropeza resalta que aparte del acceso a servicios financieros, la consolidación del canal e-commerce y el desarrollo de plataformas de envío han permitido que el flujo de comercio se consolide en categorías como ropa, alimentos y electro.

De otro lado, desde PwC, destacan que ante todas estas transformaciones, se empiezan a ver cambios en la gestión del talento, con un enfoque de atracción y retención (sobretodo en ‘millenials’), así como cambios en los estilos de gestión y liderazgo en las compañías.

En puntos Deuda pendiente _ Falta mejorar la infraestructura tecnológica en áreas rurales para que más ciudadanos accedan a servicios financieros digitales, indica Caja Piura. Cambios _ Según PwC, habrán transformaciones, desde formular la estrategia de negocio, la estructura organizacional hasta nuevos perfiles requeridos por las empresas.

La fuerza del emprendimiento y las startups

“Ha habido un gran desarrollo del ecosistema de emprendimientos en el Perú en los últimos 20 años, impulsado por el rápido crecimiento de tecnologías emergentes como Internet, la conectividad global, los dispositivos móviles, el acceso a capital de riesgo, las incubadoras y aceleradoras”, destaca Mateu Batle, CEO de Rextie. Además, se registran iniciativas del Gobierno como StartUp Perú y la disponibilidad de talento con alta experiencia en tecnología. Así, el número de startups ha crecido de manera considerable, incluso algunas se han posicionado en la región.

Para Oropeza, es en los sectores financiero, ‘retail’ y educación, donde se ha dado un crecimiento de la oferta de startups.

Resaltan compras de ‘startups’ por parte de empresas grandes.

La Torre, de PwC, menciona que hoy las empresas incorporan metodologías ágiles para el desarrollo de sus emprendimientos y círculos de innovación. “Aún en Latinoamérica tenemos que crear una cultura de tolerancia al error y aprendizaje para que salgan más emprendimientos. Amazon no fue el primer intento de Jeff Bezos”, reflexiona.

El crecimiento de estos negocios, agrega Oliveros de EY, ha generado en el Perú y a nivel global, una ola de fusiones y adquisiciones porque hay empresas que buscan tener acceso a tecnología o servicios soportados por tecnología y terminan comprando startups que les agregan funcionalidades o negocios que no tenían. Lo vimos con la compra de JOKR por Intercorp o Citi, con su decisión de tener participación en Rextie. Y es que las empresas hoy en día, agrega, deben transformarse para mantenerse competitivas. “La mayoría de startups están vinculadas a nuevos negocios, en los últimos tiempos son, sobre todo, de e-commerce, logística, banca, y lo que llaman de ‘ultima milla’”, remarca.

/ Antonio Diaz