La productora Veltrac Music, enfocada en conciertos de artistas independientes nacionales e internacionales, anunció su regreso a los escenarios con el Veltrac Music Festival, la nueva vitrina para el desarrollo de nuevos proyectos musicales emergentes, luego de más de año y medio lejos de los reflectores.

José Velásquez, director y fundador de la productora, conversa con Día1 acerca del inicio de su reactivación, las expectativas de este retorno , así como de las dificultades que enfrentan para obtener rentabilidad en este contexto. Además de la falta de claridad de algunos protocolos para los conciertos presenciales, comenta que afrontan un costo más alto en la contratación de artistas por la devaluación del tipo de cambio. No obstante, observa que el público quiere volver a los espectáculos en vivo cada vez más y están dispuestos a sacrificar un poco de margen por mantenerse activos.

—Veltrac está regresando a los eventos después de casi dos años de pandemia, pero esta vez en un formato híbrido ¿en qué consiste el Veltrac Music Festival?

Nosotros lanzamos hace algunos años el Veltrac Music Festival (VMF) con miras a construir un festival y consolidar lo que ha creado Veltrac como productora, que tiene un estilo y posicionamiento, así quisimos alinear todos estos conceptos a una misma experiencia. Así nació VMF 2018, que fue el evento de lanzamiento, con artistas del ‘indie’ internacional como Matías Aguayo, Babasónicos, entre otros artistas internacionales y locales. En la segunda edición, en el 2019, incluimos también a artistas como Franz Ferdinand y Danny Ocean. La tercera edición nos agarró en pandemia. Decidimos que este 2021 sería virtual, no queríamos dejar de hacerlo tanto tiempo, pero era difícil trasladar lo que significa VMF al online. Entonces optamos porque sea una edición híbrida, con eventos virtuales con activaciones o ‘showcases’ presenciales. Y también tener una arista formativa que es VMF Pro, para actividades de ‘networking’ y reconocernos en el sector. Sentimos que tenemos una voz y propósito más trascendental en la reconstrucción del sector. Necesitamos unión para fortalecerlo.

—¿Por qué empezar por un evento híbrido ahora que se han empezado a habilitar los conciertos (con aforos reducidos y distanciamiento)?

En realidad, el concepto inicialmente era 100% virtual, pero sobre la marcha vimos que los protocolos se iban abriendo, así que ahí nos pareció importante complementar con algunos eventos presenciales para conseguir el apoyo.

—¿Cuáles son las proyecciones en ventas de este primer evento?, ¿qué marca para la productora en el camino de su reactivación?

Este evento no es con un fin tan comercial, ya que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura (Mincul) por ganar los fondos de reactivación que ofreció el ministerio. También ganamos fondos de Ibermúsicas. En base a eso nos pareció que apunte a una reconstrucción e integración del sector. Además de consolidar nuestra marca y mantener lo que es Veltrac Music, para mantenernos vigentes. Las expectativas, en este caso, no van por el lado de la rentabilidad sino a ser sostenibles.

Y, de otro lado, también queremos levantar catastro de datos para reconocer quién es quién en la industria musical, los que participan en el festival, quienes participan activamente en la industria y levantar datos de artistas emergentes que nos siguen y quieren participar de estos eventos. Estamos muy contentos, pasamos de 300 artistas participando en los ‘showcases’ y esperamos más de mil en estos días.

José Velásquez, director y fundador de Veltrac Music.

—Y marca el retorno de Veltrac a la presencialidad.

Sí, nosotros queríamos que nuestro regreso sea con un mensaje, este es simbólicamente nuestro primer evento. Pero hay actividades que estamos anunciando, tendremos algunos conciertos. En diciembre tendremos a la artista Javiera Mena (8 de diciembre) y a la banda inglesa Jungle (15 de marzo), en el Parque de la Exposición.

—¿Cómo están haciendo para estos shows de reactivación? ¿están iniciando con espectáculos más pequeños en cuanto a aforo?

Lamentablemente, parte de las complicaciones es que los protocolos no están tan claros, estamos al día a día con la incertidumbre de lo que es posible o no. Y de lo que es posible, cómo ejecutarlo. Es un mundo poder descifrarlo, es complejo y, por otro lado, está la limitante de aforos. Un evento de 2 mil personas tiene que realizarse en un espacio para 4 mil (para adecuarse al distanciamiento), lo que encarece mucho [la inversión]. Por ejemplo, un show que podría realizarse en Arena de Barranco, lo tenemos que hacer en el Parque de la Exposición. Por ahí hay un desfase en el aspecto económico y en el punto de equilibrio de los eventos, pero con tal de reiniciar actividades, lo hacemos. Tenemos que considerar una rentabilidad menor y un alto riesgo para mantenernos vigentes y activos.

—¿Cómo pueden mitigar ese costo extra? Al invertir más, ¿tienen que subir el ticket o sacrificar margen?

Ese es todo un tema. Hay un límite de hasta dónde se pueden incrementar los tickets promedio, los artistas no bajan sus precios, eso genera más riesgo y menos rentabilidad.

—¿El alza del dólar afecta en el precio final de la contratación de los artistas internacionales que traerán?

Claramente es algo que está afectando , las productoras compramos [pagamos] las fechas de los artistas en dólares y esta moneda ha subido. Es una variante mas que altera los costos y el punto de equilibrio, porque finalmente el ticket está en soles. Es un elemento más, que reduce el margen y aumenta los riesgos.

—¿Es rentable hacer un concierto o hay casos en los que parten pensando en una eventual pérdida?

En realidad es muy natural en todos los eventos hacer ese análisis, todos lo eventos tienen un alto riesgo y en estos casos más que nunca. Solemos hacer u n análisis de ingresos versus egresos proyectados y en base a la demanda del artista en el mercado ( cuán pedido es, cuántos fans tiene y cuánto están dispuestos a gastar). Son cálculos internos que uno siempre hace y en este caso hay que afinar un poco más, no hay banda segura que traigan los promotores.

A veces hay una lectura errónea de la gente, que cree que siempre todos los conciertos son exitosos y que los promotores siempre rentan utilidades altísimas, cuando la mayoría llegan al punto de equilibrio o tienen pérdidas. Es en base a los pocos que tienen utilidades que uno [la productora] puede tener cierta visión sostenible y positiva en el tiempo. Ahora nos tocan etapas difíciles con altos riesgos, dificultades, trabas, pero hay ganas del público de ver conciertos. Y de salir adelante, por nuestro lado.

—¿Cómo están solventando los conciertos que han anunciado?

Los eventos de la agenda los cubrimos con los fondos privados de Veltrac, que gracias a Dios hemos tenido bien ordenado el aspecto financiero en la empresa, lo que nos ha permitido superar retos de la pandemia, para mantenernos y tener la posibilidad de hacer estos proyectos. Donde hay problemas, hay oportunidad para presentar nuevos formatos, conceptos o reformular cosas para reactivarnos y reconstruir.

—Ha comentado que una limitantes es la falta de claridad acerca de los protocolos, ¿han podido conversar con el gobierno acerca de este inconveniente sea como productora o agrupándose con otras?

Yo soy miembro del gremio de Servicios de Espectáculos Artísticos, Entretenimientos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima. Y desde esta asociatividad venimos tratando de aportar, comunicarnos con las instituciones y cuando ha sido necesario informar sobre las necesidades o confusiones como lo que pasó con los eventos de Halloween, cuando la comunicación no fue clara. Es importante una postura asociativa.

La edición Veltrac Music Festival del 2019, la segunda edición del evento, antes de la pandemia. (Foto: El Comercio)

—¿Cómo observan esa demanda en el avance de venta de los conciertos que han anunciado?

Javiera Mena ya tiene más del 70% de entradas vendidas, el evento será el 8 de diciembre en el Centro de Convenciones de Barranco, con aforo reducidos y una capacidad total de 300 personas. En de Jungle, será en marzo del 2022, y ya se vendió el 50% del aforo, de un evento pensado para 2 mil personas en el Parque de la Exposición.

—En caso se amplíen aforos o se eliminen algunas restricciones, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, ¿podrían ampliar el aforo actual o ver la opción de cambiar de locación?

No, eso es lo lamentable. Si cierras un negocio con un artista, se te permite un límite de venta total. Cuando contratas a un artista, tú pagas el precio en base a la proyección de un negocio con un número de entradas. Por más que aumenten aforo yo no puede vender más entradas sin pedir autorización al recinto ni a la banda. En caso ambos estén de acuerdo, implica una renegociación con el artista, y en base a ello se vería la demanda para habilitar o no nuevas entradas. Pero es muy poco probable a estas alturas, hay protocolos ya diseñados que están activos.

“Todos lo eventos tienen un alto riesgo y en estos casos más que nunca”.



—¿Lograron aplazar o devolver las entradas de los conciertos que no se dieron el año pasado? Por fortuna tenemos muy buena relación con el público y las bandas. Pudimos aplazar varios eventos y, al saber que la pandemia iba a durar mucho más, renegociamos con los artistas para que nos devuelvan el dinero, con lo que pudimos devolver el 100% de las entradas al público. Todos nuestros conciertos fueron cancelados y las entradas devueltas.

—Además de los conciertos que adelantó, para el 2022 qué otros shows tendrán?, ¿se avizora la recuperación el próximo año?

Es muy complicado proyectar, hoy en día la incertidumbre política, sanitaria y económica, no nos deja proyectarnos a más allá de un trimestre. Pensamos en el primer trimestre del 2022, tenemos algunas ideas, pero vamos poco a poco. No es posible imaginarnos que esto ya volvió a la normalidad. En Europa y otros países vemos que hay cuarta ola y han vuelto al confinamiento.

—¿Dentro de sus posibles riesgos- de inicios del 2022- está la tercera ola?

Claro, la tercera ola o también la ola política que está ahora complicadísima. Que definitivamente afecta al bolsillo del comprador, afecta sus prioridades, nuestra voluntad de invertir y arriesgar, afecta a los auspiciadores, las maracas en eventos no quieren invertir en eventos que tienen riesgo.

—¿Han regresado algunas de las empresas que solían auspiciar sus eventos?, ¿han vuelto a conversar?. Hasta ahora no. conversamos pero todas están con la misma incertidumbre, así que vamos de a pocos.

Datos

Los asistentes al Veltrac Music Festival (del 24 al 27 de noviembre) podrán elegir entre de las actividades del VMF Pro, especialmente diseñado para el networking, de la mano de importantes profesionales de la gestión musical nacional e internacional o de los conciertos VMF Showcases , intervenciones musicales que se irán dando en distintos lugares de Lima con músicos emergentes nacionales e internacionales. Puede encontrar más info en la web de Veltrac Music Festival.

(del 24 al 27 de noviembre) podrán elegir entre de las actividades del especialmente diseñado para el networking, de la mano de importantes profesionales de la gestión musical nacional e internacional o de los conciertos , intervenciones musicales que se irán dando en distintos lugares de Lima con músicos emergentes nacionales e internacionales. Puede encontrar más info en la web de Entre los panelistas internacionales que participarán en VMF Pro destacan Nils Bernstein, exrepresentante de bandas como Nirvana, Interpol, Yo La Tengo, Kurt Vile, etc.; Rubén Albarrán, vocalista de la banda Café Tacvba; Francisca Valentina, cantante y fundadora de la plataforma y festival feminista Ruidosa; entre otros expertos nacionales e internacionales. En los showcases presenciales estarán bandas como Kanaku y el Tigre, Hit la Rosa, Nuria Saba, Gianluca Zanellatto, entre otros.

