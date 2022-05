En el marco del Día de la Madre, la aerolínea low cost, Sky anuncia que ofrecerá más de 3,000 pasajes con descuentos de hasta 45% sobre precios regulares en sus destinos nacionales. Los boletos en promoción estarán a la venta desde este lunes 02 hasta el jueves 05 de mayo de 2022.

Durante estos días, se podrán encontrar vuelos al interior del país con precios por tramo que van desde US$ 18 o S/ 69 para viajar de provincia a Lima y desde US$ 25 o S/ 95 para viajar desde Lima a provincia en tarifa zero, incluyendo las tasas aeroportuarias e impuestos.

De igual manera, la campaña también ofrecerá descuentos para vuelos al exterior, con precios desde los US$ 181 o S/688 para volar ida y vuelta, incluidos los impuestos.

Cabe mencionar, que estos boletos solo se podrán utilizar para volar desde el 23 de mayo hasta el 30 de setiembre del 2022. Los destinos internacionales posibles son Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Cancún y Punta Cana.

En el caso de Miami, los pasajeros podrán viajar desde el inicio de operaciones, previsto en junio, hasta el 30 de setiembre de 2022.