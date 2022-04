El presidente Pedro Castillo presentó este lunes al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución. El Ejecutivo propone modificar el artículo 207 de la Carta Magna de tal modo que en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre se incluya una cédula especial con la siguiente pregunta: ¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política? Sus alternativas de respuesta son: Sí o No.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señaló que luego de la presentación del proyecto su viabilidad y publicación depende del Parlamento. “El Congreso podrá someterlo a debate y aprobarlo, o podrá no hacerlo, como ha hecho con distintos proyectos de modificación de la Constitución”, afirmó.

Reacciones

Gremios empresariales se han mostrado en contra del proyecto del Ejecutivo que convoca un referéndum que busca la conformación de una asamblea constituyente para la elaboración de una nueva Carta Magna.

Dicha posición del sector privado considera que un cambio constitucional elevaría la inseguridad jurídica en un momento complejo en lo económico. Así lo dijo Elena Conterno, presidenta de IPAE Asociación Empresarial.

“Hay un alza de precios y no hay empleo. La principal acción debería ser promover la inversión, pero eso no se va a dar en el corto plazo porque el Gobierno está dinamitando la confianza” Elena Conterno, presidenta de IPAE-Asociación Empresarial

Como se recuerda, la proyección vigente del Banco Central de Reserva (BCR) apunta a una inversión privada que no crecerá respecto del 2021. No obstante, agentes de mercado esperan incluso que dicha inversión decrezca.

En el caso del sector agroexportador, el director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, comentó que ya el Perú ha perdido su atractivo para la nueva inversión. “Ya las inversiones están migrando a Ecuador y Colombia. El presidente hizo una gira para garantizar la seguridad jurídica a inversionistas extranjeros. Se está haciendo todo lo contrario. Basta ver lo que pasa con la minería”, remarcó.

Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, advierte que la decisión del Gobierno incluso pondría un alto en la adjudicación de nuevos proyectos. “Toda la licitación vigente quedaría bajo signo de interrogación porque las reglas quedan en suspenso”, recalcó.

En el rubro minero, la inversión maneja una perspectiva negativa para el 2023 ante el término de la construcción de Quellaveco y la inexistencia de nuevos proyectos. Esto pese a que, según datos del Ministerio de Energía y Minas a noviembre del 2021, existen 43 proyectos mineros en cartera por un total de US$53.168 millones.

Para Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la propuesta responde a un intento del Gobierno por desprenderse de la responsabilidad ante la inflación que está viviendo el país.

“Esta es una medida con la que está tratando de decirle a la gente que todo lo que está pasando, la subida de los precios, no es responsabilidad del Gobierno. Pero lo lamentable es que uno de los ministros de Economía no lo previno, no previno los efectos que podía generar el conflicto en Europa a los precios”, resaltó.

En tanto, para Carlos Durand, presidente de Perucámaras –gremio que congrega a 50 cámaras de comercio regionales–, el anuncio no es coherente con lo declarado por el presidente y otros voceros del Ejecutivo.

“No es congruente con los anuncios y lo declarado anteriormente en foros internacionales en el sentido de que el objetivo del Gobierno no era la asamblea constituyente. Hoy dicen que el pueblo lo pide, pero el pueblo pide salud, educación y reactivación”, remarcó.

Coincidió con ello Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. “Para la gran mayoría de peruanos y peruanas la Asamblea Constituyente no es ni necesaria ni oportuna. Ésta responde a los anhelos de Vladimir Cerron, el jefe del Partido de Gobierno, de perpetuarse en el Poder”, dijo.

Asimismo, consideró que, dada el alza en el precio de los commodities, el país pierde la oportunidad de generar mayores ingresos para cerrar brechas.

“Este gobierno tiene la suerte de contar con el alza de los precios de los minerales con lo cual podría atender -si tuviera funcionarios capaces y honestos- las necesidades de nuestra población a través de la provisión de servicios de calidad y la construcción de la infraestructura necesaria para recortar las brechas existentes” Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería

Para Antonio Amico, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, es importante tener en cuenta el impacto que tienen estos anuncios sobre la oferta de vivienda formal. “Hay una pérdida de confianza del sector privado. En el sector inmobiliario, el sector de vivienda social requiere proyectos de inversión que requieren un tiempo de análisis para dar viabilidad para el proyecto. Es importante que haya estabilidad de todo orden”, aseveró.

Para Carlos Durand, presidente de Perú Cámaras, el anuncio del proyecto de ley es uno de los factores propició el aumento del tipo de cambio durante la jornada de ayer y la caída de la Bolsa de Valores de Lima.

“Lo que va a generar este anuncio es mayor presión a agudizar la crisis económica. Hoy vemos el tipo de cambio sobre S/3,80, la caída de las bolsas. Estamos en una situación económica complicada por la pandemia y una crisis impulsada por factores externos, que elevan los índices de inflación y hacen perder la capacidad adquisitiva a la población más vulnerable del país”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que este no es el único motivo de la caída, ya que el valor del dólar incrementó a nivel mundial por los conflictos externos como la guerra de Rusia y Ucrania, así como el enfriamiento de la economía de China por el avance de la pandemia en dicho país. “Los factores externos también empujan a la afectación de nuestra economía. China con su política de Covid cero va a cerrar mercados y eso afectará al comercio internacional, pues solamente ese país tiene el 20% de la producción mundial. Ahora el foco también está ahí”, agregó.

Al cierre del lunes, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una caída de 4,36% en su índice General. Si bien las otras bolsas regionales experimentaron caídas, la de nuestro país fue la que tuvo un golpe mayor. Por ejemplo, el índice Merval de Argentina cayó en 0,61%; el S&P/BMC IPC de México, en 1,04%; el Ipsa de Chile cayó en 2,23%; y el Msci Colcap de Colombia, en 2,40%.

Asimismo, el dólar cerró la jornada en S/3,806, un incremento del 0,95% de su valor. Este es el tipo de cambio más alto desde el 8 de febrero pasado cuando se ubicó en S/3,8365.

Ambos líderes empresariales coincidieron en que la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente tiene como trasfondo la caída de la popularidad del presidente Castillo.

“Cuando conversamos con el presidente, él siempre nos dijo que esta convocatoria no iba a pasar. Y la verdad que ahora la vemos como una política desesperada por contrarrestar la caída de la aprobación que tiene, entre otras cosas, por la cantidad de ministros que han ingresado y no han tenido resultados”, indicó Márquez.

Asimismo, el anuncio no guarda la misma línea que lo declarado por el presidente y otros voceros del Ejecutivo, quienes anuncian que buscan la creación de un ambiente propicio para la inversión privada.

“No es congruente con los anuncios y lo declarado anteriormente en foros internacionales en el sentido de que el objetivo del gobierno no era la Asamblea Constituyente. Hoy dicen que el pueblo lo pide, pero las encuestas dicen lo contrario. El pueblo pide salud, educación, reactivación económica y cambios que se pueden hacer fuera [de una Asamblea Constituyente]”, remarcó Durand.