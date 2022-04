Acciones

Movimiento de las acciones de Twitter

Durante la jornada del lunes, Twitter abrió su cotización en la bolsa con un valor de US$ 51.02. Tras las especulaciones sobre la venta de la red social, y su posterior confirmación, las acciones tuvieron un pico US$ 52,09 por acción. Al cierre de la jornada, presentó un avance de 5,66%, valorizándose en US$ 51,70.