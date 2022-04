Elon Musk logró un acuerdo con el directorio de Twitter para comprar la red social a 54.20 dólares por acción, precio que lleva la capitalización bursátil de la empresa a unos 44.000 millones de dólares, anunció la firma en un comunicado este lunes.

El fundador de Tesla y hombre más rico del mundo se convierte así en el propietario de la plataforma que considera como “la plaza pública digital donde los temas vitales para el futuro de la humanidad se debaten”, según el comunicado.

Como se recuerda, el fundador de Tesla lanzó en un inicio una oferta para comprar Twitter por 43,000 millones de dólares.

“Mi oferta es mi mejor y definitiva oferta y si no es aceptada, tendría que reconsiderar mi posición como accionista”, amenazaba Musk en una carta remitida a la junta directiva de la compañía.

Twitter respondió que examinaría con atención “la oferta no solicitada y no vinculante de Muks” para “para determinar la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas”.

Sin embargo, la empresa anunció la medida conocida en el mundo empresarial como “píldora de veneno”, que tiene como objetivo complicar la compra de más del 15% de las acciones de Twitter por parte de Musk, que ya es propietario de un 9% de ellas.

En respuesta, el jefe de Tesla informó, en un documento presentado ante el regulador bursátil estadounidense (SEC), que consideraría dirigirse directamente a los accionistas de Twitter.

Dijo también que cerró compromisos con el banco Morgan Stanley para obtener dos préstamos, uno de US$ 13,000 millones y otro de 12,500 millones. Destinaría además US$ 21,000 millones de su fortuna personal para completar la operación. En total elevó su financiamiento a casi US$ 46,500 millones.

Días después se filtró en la prensa que Twitter reconsideró la oferta de Musk, se reunieron y el resto es historia.

