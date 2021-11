Conforme a los criterios de Saber más

El Grupo Auna se alista para competir en el mercado de seguros de salud. La empresa hizo público, a fines de octubre último, que solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la licencia para organizar una compañía de seguros de ramos generales, vale decir, que ofrece coberturas de salud y patrimoniales, y no seguros de vida.

Según el comunicado, la aseguradora se llamaría Auna Seguros y los miembros de la organización serían la empresa Auna Salud, Jesús Zamora, cofundador y CEO de Enfoca, y Luis Felipe Pinillos Casabonne, CEO corporativo del Grupo Auna.

Incluso el directorio ya ha sido designado. En este participarían Pinillos, Mauricio Balbi, regional counsel de Auna, Arturo Núñez, oficial senior de inversiones de Enfoca, Edgardo Cavalié, director jurídico de Enfoca, y el colombiano Juan Carlos Rodríguez, director general de MedicArte.

En tanto, el timón de la nueva compañía estaría en manos de Vicente Checa, actual gerente general de Oncosalud y gerente central de aseguramiento de Auna, que cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de seguros de salud, luego de estar en la vicepresidencia de Rímac Seguros.

Impacto en el mercado

Fuentes vinculadas con la operación, que solicitaron el anonimato, indican que la licencia, en parte, permitirá a Auna impulsar la oferta de productos oncológicos que ofrece a través de entidades financieras y ‘retailers’, así como los programas de salud distintos a la atención del cáncer, que brinda bajo el paraguas de Oncosalud.

Para los especialistas del sector, la entrada de Auna a la industria aseguradora impulsaría la competencia en el mercado de seguros de asistencia médica y ampliaría la red prestacional.

Para Flor de María Philipps, directora del MBA en Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Auna buscaría acercar a los más de 800 mil afiliados que hoy tiene Oncosalud a su red de establecimientos médicos en Lima y el interior del país.

“Lo que probablemente deben haber meditado es: ya tenemos la oferta, tenemos buenos procesos, podemos controlar el costo de producción y ahora nos falta los clientes. Han ido primero por el camino tradicional de poner a disposición su red a las aseguradoras, con lo cual, algunos contratos pueden haber obtenido, pero bajo ese camino siempre iban va a depender de cuánto crezca ese asegurador o EPS”, comenta.

En la actualidad Auna cuenta con 2 clínicas en Lima, una en el Callao, otra en Piura, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Además de su clínica digital, que brinda atención médica en dermatología, endocrinología, geriatría, medicina familiar, neumología, nutrición, pediatría y sicología.

Asimismo, agrega Philipps, Auna podría apuntar a los afiliados de Essalud del segmento medio, que enfrentan problemas de acceso por demoras en la atención, con planes de salud complementarios.

Para Gustavo Melquiades, gerente de Siniestros y Placement de Riesgos Humanos de Gallagher Corredores de Seguros, es positivo el ingreso de Auna en un mercado concentrado en dos aseguradoras y por la posibilidad de que esto genere la ampliación de la red prestacional de clínicas.

“Es bueno el ingreso de Auna por la posibilidad de ampliar la red prestacional. En el tiempo no se ha crecido en el tamaño que se debe la red prestacional. Nos hemos acostumbrado por los contratos que han suscrito las EPS de forma automática a siempre trabajar con el mismo proveedor o la oferta ha sido muy básica. Hay clínicas en el Perú que no tienen convenio con las EPS, entendería por aspectos de negociación financiera y económica, y no necesariamente por niveles de servicio”, comenta el ejecutivo.

Melquiades precisa que Auna tuvo serios problemas para ingresar con sus clínicas al mercado asegurador, con lo cual, el hecho de que Auna ponga a disposición una red prestacional que no había sido considerada por el sistema es muy bueno, porque alivia el problema que enfrenta el sistema privado de salud, que es el déficit que existe en la oferta de salud para la demanda que enfrenta.

“La semana pasada hemos tenido que trabajar con el equipo en buscar una cama y una sala quirúrgica para una fractura de un niño de tres años y fuimos a las grandes clínicas y no había camas ni centro de cirugías en el corto plazo. Eso te dice que no hay mucha oferta que se había incluido en los planes, por eso es bueno que el usuario tenga opciones”, dice.

Señala que lo más probable es que Auna abra también una EPS, con lo cual, sus productos tendrían un gran alcance con un costo competitivo.

Rolando Arellano, gerente general de Arellano Consultoría, sostiene que el sector salud en el Perú ofrece a Auna mucho espacio por conquistar, y, dado que la empresa conoce muy bien el negocio de la prestación de salud, este podría ser su factor diferencial.

“El sector salud privado es una categoría que tiene todavía muchas oportunidades, a cualquier actor que entienda bien al consumidor y quiera asumir el reto de crecer mucho, porque la proporción de asegurados con capacidad de gasto afiliada al sistema privado de salud todavía es pequeña”, concluye Arellano.

