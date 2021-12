Conforme a los criterios de Saber más

El Proyecto de Inversión Pública Especial, Escuelas del Bicentenario, seleccionó al consorcio formado por los gobiernos de Reino Unido y Finlandia para la construcción de 75 colegios emblemáticos en nueve regiones del país. El acuerdo gobierno a gobierno (g2g) fue firmado en noviembre y supondrá una inversión de S/2.800 millones.

Kate Harrisson, embajadora británica, detalla en esta entrevista cuál será el papel del consorcio en este proyecto, el tercer g2g que se adjudica en el Perú luego de los Juegos Panamericanos y la Reconstrucción con Cambios.

—¿En qué consiste específicamente el nuevo g2g que acaban de firmar para brindar asesoría técnica en la construcción de las Escuelas del Bicentenario?

Este es el tercer acuerdo g2g que hemos firmado. El primero fue el de los Panamericanos, después Reconstrucción. Este es para la construcción de 75 colegios que son parte de este proyecto especial, las Escuelas del Bicentenario. Vamos a formar un equipo que brinde asesoría trabajando de la mano con el Ministerio de Educación (Minedu) para cumplir el proyecto.

—¿Entonces su labor es principalmente apoyar al Minedu en el proceso previo a la construcción?

El equipo británico no está construyendo los colegios, nuestro equipo es un equipo de asesores trabajando con el Minedu y entonces para nosotros no solamente es importante el cumplimiento, sino también la transferencia de conocimiento en el ciclo de vida del proyecto. Nuestro involucramiento va a durar hasta marzo del 2024.

—¿Ya inició el asesoramiento?

El equipo de la embajada ha tenido unas reuniones técnicas con el equipo del Minedu. Este proyecto es diferente porque no estamos usando únicamente la experiencia de empresas británicas, sino también están en el consorcio algunas empresas de Finlandia que tienen experiencia en términos de diseño y arquitectura, pero también en términos de estándares internacionales en planes educativos y sobre métodos pedagógicos para los profesores. En este caso estamos viendo la infraestructura, pero también para que sea la más adecuada para brindar servicios de educación.

—¿Cuál será el impacto de este proyecto?

A través de estos colegios vamos a tener la posibilidad de beneficiar a más de 100 mil estudiantes en diferentes partes del país. La gran mayoría de los colegios estarán en Lima Metropolitana, pero 16 estarán en otras regiones como Puno, La Libertad, Cajamarca. [...] Son 75 colegios. De esos 59 estarán en Lima Metropolitana y el resto en regiones del país. Con el cumplimiento de estos 75 [se reducirá en] un 19% la brecha de infraestructura en términos de colegios en el país.

—¿En qué se diferencia la labor del Reino Unido de la de Finlandia en este proyecto?

Las empresas de Finlandia tienen experiencias más específicas en diseño y arquitectura. Ellos van a tener un papel en términos de aseguramiento de los diseños. De parte del Reino Unido tenemos una forma de entender la construcción de infraestructura. No solamente es entregar una obra al 100%, sino que tenga capacidad para monitorearla, mantenerla y ver que está funcionando, que en el largo plazo seguirá ofreciendo educación.

—¿En qué se diferencian las Escuelas del Bicentenario con la Reconstrucción y los Panamericanos?

Con el g2g estamos ayudando a la reconstrucción de 74 colegios y 15 hospitales, entonces tenemos ya unas experiencias en términos de la reconstrucción de colegios. En este caso el tema es que queremos replicarlo, pero también transferir el conocimiento hasta el Minedu para que después de ese proyecto se puedan hacer otros grandes proyectos, pero sin la necesidad de estar en otro acuerdo g2g. Esa ha sido nuestra meta siempre.

—¿Cuándo terminará el acuerdo del Reino Unido con la Reconstrucción?

El vencimiento del acuerdo es al final de marzo del año que viene. Hay la posibilidad de extender un poquito. [...] Si se necesita a la agencia estamos abiertos de emprender un diálogo para extender el plazo de nuestros servicios.

—¿Cuándo entregarán todas las obras de ese proyecto?

La gran mayoría de colegios y hospitales será entregada en el 2022 y después viene la parte que es de las soluciones integrales, que son proyectos más complejos, como la reforestación de 50 mil hectáreas de bosques.

—A mediados de año, el Consejo Fiscal del Perú criticó que el Gobierno adjudicará obras de gran envergadura como la Carretera Central a través del modelo g2g, indicando que en el mediano plazo podría afectar el equilibrio fiscal. Ustedes que inician con su tercer acuerdo g2g, ¿cómo toman ese mensaje?

Yo creo que el Gobierno peruano no debe necesitar acuerdos g2g. Eso es lo que estamos tratando de hacer a través de los proyectos que estamos trabajando. Como mencioné, no solamente es la entrega del proyecto. Esto por supuesto es importante, pero no se puede hacer para cada proyecto en el país. El uso de un g2g también es una inversión en los funcionarios que trabajan proyectos del Estado.

—La gestión del presidente Francisco Sagasti dejó en el tintero otros proyectos grandes que serían ejecutados a través del g2g, como son las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. ¿Usted considera necesario que se sigan viendo estos mecanismos?

En este momento me parece un poco, no quiero decir decepcionante, pero me parece un poco triste que haya una brecha tan grande de infraestructura del país. No están avanzando los proyectos de una forma suficientemente rápida. El Gobierno tiene que pensar muy claramente cuáles son los proyectos que realmente son urgentes y así considerar si se necesitan acuerdos g2g o si hay funcionarios ya capacitados para manejarlo de una manera más independiente. Quizás en el futuro vamos a ver g2g pero de un tamaño más pequeño, o más específico, para ver qué capacidades podemos potenciar de los funcionarios peruanos.

—¿Entonces no recomendaría seguir adjudicando proyectos de gran envergadura a través del g2g?

Hay otros cambios que el Gobierno puede considerar, como las formas y leyes de la contratación pública. Creo que por el tema de la corrupción histórica del país no hay mucha confianza en la construcción y eso es parte del problema porque todavía hay una mentalidad de que las empresas van a manipular las cifras y cosas así. Por eso en este momento los g2g pueden ser muy útiles para dar confianza y transparencia.

