Durante estas épocas siempre nos preguntamos qué nos ha dejado el año en materia laboral. Considero que no hemos avanzado nada en el principal objetivo que es la generación de puestos de trabajo con todos los derechos para los trabajadores y protección social para los mismos.

Como consecuencia de la pandemia los temas laborales han girado entre el trabajo remoto con vigencia hasta el 31 de diciembre (el mismo que entiendo será ampliado pero con mayores derechos para el trabajador), las suspensiones perfectas de las relaciones laborales cuyo procedimiento especial se encuentra derogado aun cuando la pandemia no termina, los ceses colectivos que siguen siendo desaprobados por consideraciones meramente políticas, la posibilidad de disponer del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre del presente año, las normas sobre la vacunación que vienen causando muchos inconvenientes y los cambios en los protocolos de salud para la prevención de los contagios en los centro de trabajo.

Como un adelanto a lo que será el aumento de la RMV, el Gobierno creó un subsidio para los trabajadores formales que hasta la fecha no entiendo cuál es la finalidad de su otorgamiento, desperdiciando una gran oportunidad de gastar más de S/500 millones en incentivos para la contratación de trabajadores.

Por su parte el Congreso de la República, a través de sus proyectos de ley, se encuentra en la búsqueda de aumentar los beneficios en favor de los trabajadores y en el fortalecimiento de los derechos colectivos referidos a la sindicalización, negociación colectiva y la huelga, lo que resulta completamente válido pero que no ayuda a la generación de puestos de trabajo formales.

Lo que no resulta válido y es muy preocupante es que en el Congreso solo se puedan discutir los proyectos de ley que otorguen mayores derechos a los trabajadores o sindicatos y que no pueda ni presentarse otro tipo de proyectos de normas en la búsqueda de incentivar la contratación y hacer más atractivas las relaciones laborales. A ello habría que agregar la posición planteada por la presidenta de la Comisión de Trabajo que no admite escuchar, en la discusión de los proyectos de ley, la voz del sector empresarial pues su comisión “es de los trabajadores”. Posición inaceptable que no difiere de la planteada por el Ministerio de Trabajo a pesar de la convocatoria al Consejo Nacional del Trabajo.

Asimismo, se acaba de anunciar la creación de una Escuela Nacional de Estudios Sindicales con el objetivo de ampliar los conocimientos de la normativa laboral a favor de las organizaciones sindicales, esperamos que con perfil técnico. Sin embargo, las principales centrales sindicales están en contra.

Como podemos apreciar, un año más perdido en materia laboral. Sin la emisión de normas que nos puedan sacar adelante la principal problemática laboral: la no generación de puestos de trabajo. Solo pensamos en los menos de 5 millones de peruanos que se encuentran en planilla y no en los más de 16 millones que no tienen ningún derecho ni ninguna protección social.

