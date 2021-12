Conforme a los criterios de Saber más

En el frente económico, a días de terminar el 2021 y pasados los 100 primeros días de Gobierno, se publicó el Marco Macroeconómico Multianual, se eligió a los miembros del Directorio de Banco Central de Reserva y se aprobó el pedido de facultades legislativas –aunque el pedido aprobado difiere significativamente del pedido original del Ejecutivo–. No obstante, no son pocas las tareas que el Gobierno aún tiene pendientes. Entre ellas, el conflicto aún latente entre las comunidades de Chumbivilcas y la minera Las Bambas de la china MMG, y la ya anunciada publicación de los ajustes de la franja de precios.

El conflicto en Las Bambas no fue manejado como el de Cerro Lindo, en el que policías desbloquearon la carretera. Lamentablemente, los intentos de diálogo no han sido fructíferos, y por el momento, se vive una tensa tregua hasta el 30 de diciembre. Aunque el Gobierno ha sido enfático en la necesidad de continuar dialogando para encontrar una salida, la presidenta del Consejo de Ministros no ha sido clara con respecto a las consecuencias de continuar con las protestas, y al momento en el que el Gobierno podría tomar la decisión de decretar el estado de emergencia para desactivar el bloqueo.

Por otro lado, poco se sabe del ajuste a la franja de precios –que según adelantó el ministro de Economía Pedro Francke– podría oficializarse esta semana. No obstante, desde el sector privado, se advierte que la franja no necesariamente ha ayudado a mejorar la producción nacional. Esto, porque se trata de un instrumento proteccionista que no ha generado un efecto importante en la productividad.

Todo parece indicar que el conflicto en Las Bambas continuará el próximo año. Y, aunque el ajuste a la franja de precios debería conocerse antes de fin de año, los resultados de dicho ajuste se conocerán todavía en el 2022. A esto se suman otras complejas tareas como impulsar empleo formal y hacer lo posible para fomentar la inversión privada. Para cumplir con esto último, será necesario que el Gobierno trabaje en generar confianza, por lo que su lista de resoluciones 2022 podría comenzar con la publicación de lista de las personas que visitaron la casa de Sarratea y el cumplir con la promesa de brindar entrevistas a los medios de comunicación. El 2022 comenzará con mucho trabajo por delante.

