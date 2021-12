Conforme a los criterios de Saber más

Desde marzo del año pasado, cuando inició la pandemia, el consumo en los hogares ha tenido un crecimiento exponencial mes a mes, una tendencia que se ha mantenido incluso este 2021. Al menos hasta octubre, cuando hubo una caída de 2% en volumen, pero un incremento de 5% en el gasto, según reporta Kantar división Worldpanel.

Para el último trimestre del año, la consultora estima que el consumo oscilaría entre un -2% y 2%, de acuerdo a cómo finalice diciembre, pero con un aumento del gasto de entre 5% a 7% por la inflación. Francisco Luna, country manager de Kantar, explica que esto se debe a que en este trimestre el consumidor ha sentido el impacto del alza de los precios, lo que repercute en el volumen de compras, pero con un gasto mayor.

El año pasado tuvimos un último trimestre con un consumo muy alto por los bonos, nuevos hábitos y mayor permanencia en casa, y en general un año de crecimiento atípico. “Este año, el consumidor sigue gastando pero tiene al frente otros precios”, explica.

En base a ello, Luna estima que el consumo en hogares crecerá 4% frente el 2020, pero con un incremento de 9% en el gasto .

La brecha entre volumen y gasto en el consumo se ha hecho cada vez más pronunciada desde julio (cuando los precios al consumidor empezaron a ser más notorios ante la presión de costos de los fabricantes y los fletes), comenta el ejecutivo, y hasta octubre esta llegó a siete puntos [Ver infografía]. Para estos últimos meses del año, ya en campaña navideña, Kantar estima que se mantendrá alrededor de esa cifra y que, ante ello, el consumidor está buscando marcas de precio medio, que le den mejor ecuación de valor por su dinero. No necesariamente las más baratas.

Es así que, hasta el momento, Kantar reporta que hubo un incremento de precios de 9% desde julio hasta septiembre en alimentos.

Además de categorías como panetones, de alto consumo por estas fechas, se activa el consumo de temporalidad, por el inicio del verano, con categorías como cervezas, gaseosas y aseo personal. De acuerdo a Cecilia Ballarin, analista de la consultora, diciembre suele aportar el 10% de las ventas del año.

Avances de campaña navideña

Hasta el momento, se han vendido 250 mil pavos y 850 mil vales – que suelen representar el 60% de la venta por estas fechas- durante la campaña navideña, comentan desde San Fernando, con lo que van en línea con las proyecciones iniciales.

Si miramos las otras categorías de consumo como el sector electro (televisores, línea blanca, pequeños electrodomésticos, entre otros), tiene una proyección de crecimiento de 30% en línea blanca frente al año pasado, coindicen desde LG Perú y Daewoo. Esto a pesar de que las categorías como refrigeradoras o lavadoras afrontan un alza de precio final a causa de los sobrecostos logísticos para la importación. Es por esto, que en el caso de LG Perú, sus precios se elevaron en 25% por encima de los que tenían antes de la pandemia. En televisores, la proyección de crecimiento en ventas oscila entre 15% y 18%.

Vale recordar que el rubro de línea blanca y la categoría de televisores fueron algunas de las que más crecieron durante la pandemia, dado que el consumidor buscó mejorar su hogar ante el confinamiento.

Hasta el momento, de acuerdo a LG Perú, las ventas de diciembre se recuperan frente a los meses de octubre y noviembre, ya que esos meses hubo una desaceleración en las ventas por la incertidumbre política, el primer impacto de la subida de precios y por menos disposición de dinero, comenta Fernando Novoa, gerente de ventas de la firma. En la segunda quincena de noviembre es que se empieza a incrementar ante el pago de CTS y mayor disposición de dinero.

Mark Paredes, gerente comercial de Daewoo, agrega que los consumidores han recibido bien el aumento de precios y que optan por equipos más sofisticados. De acuerdo a cifras de Sunat, se observa que si bien aumentó la importación de productos entre enero a septiembre de este año en 63%, hubo una caída de 28% si miramos solo el último trimestre del año frente al 2020 .

¿Sin juguetes?

De otro lado, la historia es distinta para la categoría de juguetes de Mesa Redonda, donde indican que es la peor campaña navideña, ante las dificultades logísticas y altos costos de importación, sostiene Roberto Díaz, presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú de Mesa Redonda (Aimpe). Tal es así que apenas están importando el 40% de los US$900 millones que solían traer de China hasta el 2019 entre noviembre y diciembre.

“En Mesa Redonda se solían encontrar juguetes a precio económico, ahora hay juguetes que se han encarecido en más de 50% , los que eran más baratos costaban S/1, ahora cuestan 5%, otros de S/20 pasaron a costar más de S/30. La demanda está, la gente va a buscar juguetes pero no encuentra los precios de antes”, sostiene. Los importadores, agrega, están muy afectados por ello. El stock que quedó del 2020 ya se vendió en octubre.

A ello se suma que los importadores reclaman que la Dirección General de Salud (Digesa) ha realizado un cambio durante la pandemia que está dificultando el ingreso de los juguetes (y algunos adornos navideños que consideran juguetes en el papel). En este momento, Díaz comenta a El Comercio que hay al menos 120 contenedores detenidos en los almacenes aduaneros (más de los 15 días hábiles), generando costos adicionales para los pequeños y medianos empresarios.

El cambio en cuestión es que normalmente cada importador realiza los análisis de sus productos en los laboratorios, por cada tipo de juguete, cuya descripción antes de su ingreso al Perú, y según lo establecen las normas sanitarias. Pero desde el 2020, Digesa pide que se haga una descripción particular de cada detalle del juguete importado, según indica Díaz. “Los laboratorios analizan varios lotes, por lo que la descripción a veces es ‘toy series’, pero hay detalles como el color del juguete por el cual han detenido el ingreso de los productos, por considerarlo una ambigüedad”, explica.

Ventas en centros comerciales

En tanto, los centros comerciales se han ido adaptando a la medida de solicitar carné de vacunación para ingresar a sus instalaciones. Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de ‘retail’ de la CCL, confía en que se cumplirán su expectativa de alcanzar el 80% de las ventas registradas la Navidad del 2019. Esto es alrededor de S/9.280 millones en facturación.

“Hay un buen avance y los estrenos grandes en el cine como el de ‘Spider-Man: No way home’ incentivan también a mayor compra de productos licenciados, los comerciantes siempre están atentos a este tipo de películas para abastecerse de licencias, algo que no hubo el año pasado”, comenta.

La empresaria indica que en diciembre se generan ventas que representan las de dos meses y medio. No obstante, remarca que al sector no le parece oportuno reducir el aforo a 60% como dispuso el Ministerio de Salud (Minsa) ayer en la noche.

“Se va a generar mayor aglomeración y va a afectar a la recuperación, la campaña va hasta el 31″, comenta. Actualmente, registran una afluencia de visitas 25% por debajo a las que recibían los ‘malls’ en el 2019.

