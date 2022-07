Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP

“[Se requiere] apoyar a la pequeña agricultura para poder sobrellevar la crisis”.

[Se debe] dar estabilidad al país y recuperar la institucionalidad pública. [En el sector se debe] activar la Mesa Ejecutiva Agroexportadora en el MEF para eliminar todo lo que afecte el desarrollo sostenible de las operaciones agrarias de todo tamaño. [Así también para] eliminar riesgos, sobrecostos y devolverle el carácter promotor a la regulación que afecta al sector agrario y que no permite su desarrollo, crecimiento y que ponen en peligro el abastecimiento al mercado interno y las agroexportaciones.

[Se debe] apoyar a la pequeña agricultura para poder sobrellevar la crisis y acelerar su incorporación a las cadenas modernas productivas agrarias. [Además, se deben] acelerar los procesos de acceso a los mercados internacionales y destrabar los proyectos de irrigación, entre otros. Tener sentido de urgencia para superar la crisis.

Carlos Posada, director institucional de la CCL

“Mejorar el entorno económico del país supone impulsar la inversión privada”.

Lo que el Gobierno debe hacer primero es gestionar, gobernar y comprender que es necesario dinamizar la economía peruana en un clima de tranquilidad y paz social para generar empleo formal. Querer mejorar el entorno económico del país supone impulsar la inversión privada y para ello se debe dejar de dar normas que afectan la confianza empresarial tanto nacional como extranjera. Por ejemplo, no es positivo que el Gobierno impulse, a través del MTPE, una serie de normas que no tienen el consenso entre empleadores y trabajadores, y donde se minimiza la importancia del Consejo Nacional de Trabajo.

La inversión privada también debe promoverse impulsando la lista de proyectos infraestructura que se tienen en cartera y que solo espera decisiones gubernamentales además de un clima favorable para hacer negocios.

Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Pyme Perú

“Necesitamos que las autoridades de turno hagan un verdadero examen de sus capacidades”.

El empresario peruano y las familias peruanas necesitamos autoridades que generen confianza y que conduzcan los destinos del país con un sentido de integridad y de respeto a la ley. Necesitamos servidores públicos honestos, con comprobada capacidad y con sensibilidad social; que actúen en beneficio de la población, sobre todo de los más necesitados.

Necesitamos autoridades que no dividan a los peruanos con mensajes de odio o de violencia; las autoridades deben valorar y defender la institucionalidad, además de promover el respeto entre las personas, sin ningún tipo de aprovechamiento personal o familiar.

Y, sobre todo, necesitamos que las autoridades de turno hagan un verdadero examen de sus capacidades y de ser el caso, con sentido patriota, tengan la dignidad de dar un paso al costado y renunciar.

Carlos Gálvez, director de la Asociación Pyme Perú

“[Se debe] facilitar la gestión de permisos para poder desarrollar proyectos”.

[Se debe] dejar de hablar de una asamblea constituyente, porque mientras eso ocurra no va a haber una nueva inversión importante. Lo segundo es eliminar las amenazas que se van generando de un lado social, y de otro, las nuevas propuestas [como] eliminar los títulos habilitantes a las empresas extractivas que tengan algún tema ambiental.

Tercero, descartar cualquier pretensión de exigencias adicionales como la posibilidad de entrega de participación accionaria a las comunidades. El Estado es socio de todas las empresas extractivas. En cuarto lugar, [se debe] facilitar la gestión de permisos para poder desarrollar proyectos porque ello se ha convertido en una dificultad sin fin. El sector energía y minas ya no está lo suficientemente empoderado como para poder autorizar el desarrollo de nuevos proyectos.

Carlos Canales, presidente de Canatur

“[Se necesita] estabilidad política para evitar el cierre de carreteras o bloqueos en algunos lugares”.

Deberíamos eliminar todo tipo de restricciones para el ingreso de extranjeros a nuestro país, en razón de que el 100% de la primera línea de trabajo turística tiene tres dosis de vacunas. [...] El segundo punto es que se requiere de estabilidad política para evitar el cierre de carreteras o bloqueos en algunos lugares donde hay conflictos. El otro tema es regresar al aforo total de Machu Picchu. Hay una demanda muy importante del turismo interno y estamos dejando sin ingreso a los turistas extranjeros.

[Esperamos] que el presidente deslinde de los hechos de corrupción y de favorecimiento a sus familiares. [Asimismo], si va a cambiar de Gabinete, convoque a uno dialogante. Cada vez la situación del presidente se complica por errores en el nombramiento de personas inadecuadas en el cargo y que no generan confianza.

Carlos Durand, presidente de Perú Cámaras

“En la medida en que no se recupere la confianza, la economía [peruana] no se va a recuperar”.

La piedra angular para tener un proceso de recuperación más sostenible en el tiempo es recomponer la relación entre lo político y lo económico. Queda claro que las decisiones en el ámbito político no van por cuerdas separadas de la actividad económica del país. La variable más sensible que los vincula es la confianza.

En la medida en que no se recupere la confianza de los agentes económicos y de la población en general, y se eleve el nivel de predictibilidad, la economía –sea el sector en el que esté– no se va a recuperar, no va a crecer. Algunos se mantendrán en un seudopiloto automático, pero con tendencia a la baja. Pero la economía, de manera integral, no se va a recuperar y eso no va a permitir que se recupere empleo. Como consecuencia [de ello], la precariedad, por otro lado, no va a permitir que se recuperen los ingresos promedio.