Tras recibir varios cuestionamientos, el Poder Ejecutivo observó ayer formalmente la autógrafa de la ley que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a determinados productos alimenticios. El documento incluyó un texto sustitutorio como alternativa al aprobado el último jueves en el Congreso.

La presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Monteza (Acción Popular), indicó que se allanarán a en su totalidad a estas observaciones, en una sesión extraordinaria.

“Hemos visto conveniente allanarnos al proyecto que ha mandado el Ejecutivo. Significa que lo vamos a tomar tal como está”, señaló. No obstante, precisó que durante la sesión del grupo de trabajo algún congresista podría plantear nuevas observaciones o modificaciones.

El texto que sea aprobado hoy deberá ser discutido nuevamente en el pleno legislativo, el cual fue convocado también para hoy a las 3.00 p.m. La agenda de la sesión incluye la observación del Ejecutivo a la mencionada autógrafa.

Cambios

Según el documento enviado al Congreso, el costo fiscal de la medida aprobada asciende a S/3.800 millones, monto que podía ser mayor dado que no toma en cuenta el impacto económico de la devolución del crédito fiscal del IGV acumulado, medida incluida en la autógrafa.

Además, en la propuesta del texto sustitutorio del Gobierno se plantea reducir los productos alimenticios exonerados del IGV a carne de aves de la especie ‘Gallus domesticus’ (gallo, gallina y pollo); huevos frescos de gallina; azúcar, pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma (como la lasaña preparada), y pan.

El Ejecutivo busca que el beneficio se extienda hasta el 31 de julio, reduciendo el plazo de la autógrafa, que se extendía hasta el 31 de diciembre de ese año.

Para el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, la propuesta del Ejecutivo reducirá el costo fiscal de la medida. “[En tres meses] se puede dilucidar cuál ha sido la evolución de la inflación en los rubros que pesan bastante en la canasta básica de los más pobres”, dijo.

Sobre los productos que planteó el Congreso, el Ejecutivo advirtió que se consideraban carnes y pastas que no están en la canasta básica familiar o que no son de consumo masivo para la población con escasos recursos [ver infografía].

Asimismo, el Ejecutivo resaltó que la autógrafa no exoneraba del IGV a los huevos, y que si bien sí incluía la harina de trigo, no se considera una exoneración especifica para el pan, lo que ocasionará que la medida no tenga efectos sobre el precio final de este último producto.

Además, sobre la devolución del crédito fiscal por IGV acumulado que propone la autógrafa, el Ejecutivo sostuvo que “puede constituirse en un incentivo adicional para evadir el IGV, ya que no solamente se podría evadir para dejar de pagarlo, sino que abriría la posibilidad de obtener devoluciones del IGV y ‘rentabilizar’ la evasión. En el extremo, se está volviendo ‘líquida’ la factura falsa”.

“La forma en cómo lo había establecido el Congreso generaba un mecanismo paralelo, distinto a cómo se hace, y eso podría originar esta posibilidad de elusión y dado que más del 30% evade el IGV. De esta forma, se estaría asegurando que no se abra una compuerta distinta a estar solicitando la devolución del IGV como proyecto fiscal. Esto cierra esa compuerta de evasión que le preocupaba al MEF”, sostuvo Castilla.