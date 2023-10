En su última edición, Izipay fue galardonado con 5 premios de Creatividad Empresarial, convirtiéndose en la segunda compañía con más premios en una sola gala. Christian Alvarado, gerente de Estrategia, Marketing, Ventas y Producto en izipay conversó con El Comercio sobre las novedades del producto y su apoyo a los pequeños empresarios.

Además de haber ganado el premio especial Gran Empresa y el Gran Premio a la Creatividad Empresarial 2022, ganaron en tres categorías, ¿qué significan estos reconocimientos para la empresa?

Participamos en 3 categorías que incluyen servicio al cliente, desarrollo tecnológico e informático y Perú impulsando la reactivación, que fue una categoría que se puso por los efectos de la pandemia, para impulsar la reactivación. En esta última, con el caso Izipay el aliado para la reactivación de los negocios.

Nos convertimos en la segunda compañía con más premios en una sola gala en los 26 años del concurso y eso fue extraordinario. Nos reafirma que estamos en el camino correcto en términos de creatividad, innovación y desarrollo de producto.

¿De qué tratan estas iniciativas?

Izipay trabaja en la industria de medios de pago que tiene altos niveles de innovación y desarrollo porque está en el centro de todas las ventas y compras de los consumidores.

En los últimos años y a raíz de la pandemia, el proceso de aceleración de convertir los pagos de cash hacia digital entre billeteras, con tarjetas de crédito o débito, con códigos QR, links de pago y diferentes elementos, ha hecho que la industria evolucione a ritmos que no se veía antes.

Nos preguntamos cómo hacer para que más personas tengan acceso a este producto, porque cuando un negocio coloca un POS, a pesar de que los precios son bastante razonables, democratizamos un poco más el acceso. Con el app Izipay no necesitas pagar nada para tenerla.

Creamos una aplicación que tomó dos años, en donde convertíamos el celular en un POS que acepta todos los pagos, incluso con QR y links de pago.

¿Cómo ayuda esto a las pequeñas empresas?

Es un producto súper bueno para que muchas micro y pequeñas empresas puedan acceder a este nuevo sistema de cobro con tarjetas de crédito y débito e incrementen sus ventas con acceso no solo presencial sino a distancia mediante el delivery.

Si tienes un celular, bajas la aplicación y te creas una cuenta como cliente de manera 100% digital y en menos de 5 minutos tienes una cuenta y puedes empezar a cobrar con una tarjeta de crédito o débito.

Somos la compañía que más tipos de tarjetas acepta, eso nos mantiene en esta senda de innovación a través de nuestro producto. Consideramos que por eso obtuvimos estos premios.

¿Cómo miden el impacto que generan?

Lo medimos por la cantidad de clientes que tenemos y, cuando lanzamos el producto, ya éramos líderes en el mercado. Hace cuatro años estábamos más cerca al 30% de uso de transacciones sin contacto, acercando la tarjeta, y hoy estamos por encima del 70%.

Dada esta tendencia, el uso del celular se convierte en una herramienta muy lógica para poder seguir creciendo en transacciones solo acercando la tarjeta hacia el celular y no solo hacia el POS.

¿Cuál es el próximo paso de Izipay?

Antes, con la app Izipay, no tenía sentido que solamente puedas poner un POS que pueda aceptar tarjetas de crédito o débito. Lo que ahora no tiene sentido es que, cuando pagues con tarjeta de débito o crédito, es que te paguen en 24 horas, como lo hacen todas las compañías del mercado.

Lo que venimos haciendo desde hace varios meses atrás, y es con este producto con el que nos hemos presentado este año, es que la gente tenga la posibilidad de que cuando le paguen, puedan retirar su dinero de manera inmediata.

Los pagos en tiempo real son una inversión enorme, pocos países del mundo están pagando en línea las tarjetas de crédito o débito.

El segundo producto con el que nos presentamos es Arisale, que es transformar el POS en tu herramienta no solo de cobro sino de gestión del negocio. Tiene el catálogo de productos, los inventarios, hace la factura y no es necesario pagar con tarjeta de crédito o débito, puede ser en efectivo y el mismo POS genera la factura, maneja los inventarios, si es un restaurante, puede manejar las comandas, el mozo lo usa y avisa a la cocina lo que estás pidiendo.

Seguimos transformando lo que no tiene sentido. No tiene sentido que un POS solo sirva para cobrar. Estamos cambiando lo que no tiene sentido para que comprar y vender sea mucho más fácil.