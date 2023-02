Karina Parco, del Grupo Parckers, ha sido reconocida como una Líder Empresarial del Cambio. Ella cuenta que la perseverancia es una característica de la empresa familiar.

¿Cuál ha sido el trayecto que ha marcado a la empresa y a su forma de gestionarla?

Esta es una empresa familiar. Algo que nos caracteriza es la perseverancia y eso es lo que tratamos de inculcar a nuestros trabajadores. Sabemos que van a haber momentos malos, momentos buenos, pero lo importante es siempre salir adelante.

¿Cómo lidiar con esos momentos complicados?

Nos tenemos que adaptar a los constantes cambios. La crisis del año pasado nos enseñó que por más que tu producto sea bueno, si la economía del país está tan deteriorada, las personas van a optar por buscar un producto sustituto. Nuestros productos premium van a seguir, pero hemos sacado un producto de acuerdo al mercado, más económico.

¿A qué le atribuye esa rapidez en tener una lectura sobre el mercado?

Para nosotros lo más importante es el consumidor final. Distribuimos mucho a toda la zona central, la zona sur y a la parte del norte. Constantemente viajamos a provincias, vamos y escuchamos [a nuestros clientes]. Buscamos que el consumidor final esté contento con nuestro producto, porque va a volver a comprarlo.

La empresa se dedicaba a producir arroz y derivados. Con su ingreso se apostó por la importación del producto. ¿Cómo fue esa transición?

Mi hermano, que ha trabajado con mis papás desde un inicio en la empresa, me dice por qué no te metes en el tema de la importación, queremos importar arroz. Y así empecé, empezamos con Uruguay, buscaba contactos porque no había contactos. La primera [vez] creo que fue de dos contenedores, como 1.000 sacos de arroz, y vimos que el producto tenía mucha aceptación.

¿En qué etapa está la empresa en este momento?

Todavía estamos en crecimiento. Aún no llegamos a la etapa de consolidación, porque tratamos de ingresar, cada vez, a mercados nuevos. Sabemos que tenemos un buen producto que nos va a ayudar.

¿Cómo fue que recibió la noticia de ser un Líder Empresarial del Cambio?

Ellos reconocen a la empresa que va contribuyendo al país y nosotros queremos ser eso. Mis papás han empezado de cero esta empresa. Todo esto se ha construido en base a mucho esfuerzo y perseverancia. Si puedo transmitir eso a las personas que recién empiezan un negocio, sería genial.