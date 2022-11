De acuerdo con el informe de The Global Cancer Observatory (Globocan) 2018, cada año en nuestro país 7.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 1.800 fallecen. Ante esta situación, la Liga Contra el Cáncer lanzó la campaña “Captura el cáncer” en búsqueda de contribuir a disminuir la incidencia de este tipo de cáncer. Damary Milla, su gerente general, considera que hay una mejor visibilidad con respecto a la prevención y existe una tarea larga y constante al respecto. Hoy por hoy, y con esta iniciativa, ganaron el Premio Creatividad Empresarial, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la categoría Premio Especial-Mediana Empresa.

—¿Cómo surgió esta campaña?

La Liga Contra el Cáncer entiende que el cáncer es un problema de salud pública que, cada vez, ataca a mucha más gente. Viendo esa perspectiva, en el caso del cáncer de mama, cinco mujeres mueren por causa de esta enfermedad; lo cual nos hace empezar a pensar de qué forma creativa y estratégica podemos llegar a las mujeres y de alguna manera decir ‘no mueras a causa de una enfermedad que, si la detectas a tiempo, se cura’. Es así que buscamos este tipo de alianzas para dar un mensaje de prevención. Así nació esta campaña tan bonita e interesante que nos llevó a recibir este gran reconocimiento.

—Según informó Globocan en su último estudio, en Perú se presentaban 69.849 casos nuevos de cáncer cada año. Se estima que esta cifra se haya incrementado ante la priorización de la atención por COVID-19. ¿Qué impacto han observado?

El diagnóstico de cáncer se dejó de atender, de hacer prevención y tratamiento. Las estadísticas de cáncer están en crecimiento. Son alarmantes las cifras que tenemos, pero estamos a tiempo de poder hacer estrategias innovadoras diferenciadas, trabajar con el Estado y con la sociedad civil para juntos luchar contra el cáncer.

—¿Qué dificultades encuentran para realizar un diagnóstico oportuno del cáncer?

Primero, resistencia de la gente. Creen que si voy al doctor y me encuentran el cáncer, [puedo] morir. No es así, la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay herramientas que nos permiten diagnosticar oportunamente y curarlo. El miedo es una de las principales causas, por eso es que la Liga Contra el Cáncer no solo difunde la prevención, sino crea las estrategias para que pierdas el miedo y te hagas un chequeo.

—¿Hay otros factores que dificultan la realización de este chequeo?

Los mitos [relacionados] a que les da a las personas mayores y no necesariamente [es así]. Cada vez más gente joven encuentra un cáncer tempranamente. Tiene que ver con que, si se realiza un chequeo todos los años, los riesgos de tener un cáncer van a ser menores. Perdamos el miedo, hagámonos un chequeo, ayudemos a que otra gente también [lo haga] y así podamos tener una mejor sociedad.

—¿Qué iniciativas son importantes en este contexto del incremento de las estadísticas de cáncer?

Trabajar con el Estado es fundamental, con el Ministerio de Salud, con organizaciones sociales, con la comunidad civil, y estratégicamente, unir esfuerzos para concientizar a la comunidad, hacer atención primaria y brindar a los pacientes que tienen la enfermedad tratamientos oportunos.

—De hecho, es en la atención primaria donde se empiezan a observar las deficiencias.

Definitivamente la salud es un problema de salud pública. El cáncer es un problema de salud pública en general. La pandemia reflejó más esta problemática que es compleja solucionarla pero yo creo que, poniendo el esfuerzo [y] la sociedad civil reclamando sus derechos, podemos hacer muchas cosas.

—A comparación de otros países, ¿cómo avanzamos en cuanto a prevención y diagnóstico de cáncer?

Si nos comparamos con Europa, estamos muy lejos. Si nos comparamos a nivel de Latinoamérica, estamos mejor que otros países. Pero sí creo que hay una mejor visibilidad de las personas con respecto a la prevención y es una tarea larga y constante; pero que no tenemos que desfallecer en esto, sino seguir.