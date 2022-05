Los mineros de Bitcoin están implementando su propia versión de “yield farming”, la estrategia de hacer dinero de criptomonedas a menudo discutida, pero con un giro de la vieja escuela.

Los mineros que cotizan en bolsa adoptan en gran medida el HODL, o mantra “aférrate por la vida querida”, acumulando tokens para hacer que sus acciones sean más atractivas para los inversores que buscan exposición a las ganancias de Bitcoin. Pero estas empresas tienen gastos importantes; Pulir a través de rompecabezas criptográficos para generar nuevas monedas requiere hardware de computadora caro y facturas de energía gigantes.

En lugar de vender Bitcoin para recaudar dinero, empresas como Marathon Digital Holdings Inc. están vendiendo opciones de compra de Bitcoin para sacar dinero de sus tenencias, recurriendo a una estrategia de generación de rendimiento implementada en todas las finanzas convencionales.

“Los mineros de Bitcoin son algunos de los buscadores de rendimiento más voraces en el mercado actual”, dijo Joshua Lim, jefe de derivados de la correduría Genesis Global Trading, con sede en Nueva York, que ofrece estrategias de sobreescritura de opciones a la industria.

Secreto a voces

Las empresas están explotando un secreto a voces en el mercado de opciones: los contratos a menudo expiran sin valor. Cuando eso sucede, el propietario del contrato no obtiene nada, y la persona, en este caso, un minero de Bitcoin, que se lo vendió se queda con lo que el comprador pagó para comprar la opción.

Bitcoin ahora cotiza alrededor de US$ 39.000. Si un minero vende una llamada con un precio de ejercicio de US$ 50.000 y Bitcoin no logra subir a ese nivel para cuando expira el contrato, el minero gana dinero. Dependiendo de la operación, los rendimientos anuales, o rendimientos, pueden llegar a porcentajes de dos dígitos, según Lim.

Pero la estrategia no está exenta de riesgos. Si Bitcoin alcanza el precio del ejercicio, los mineros comienzan a perder dinero. Ese riesgo se puede mitigar negociando múltiples contratos con diferentes precios de ejercicio, pero es algo que debe tenerse en cuenta.

Los mineros públicos han estado buscando estrategias generadoras de rendimiento para financiar su rápida expansión sin emitir nuevas acciones o deuda. Otras cadenas de bloques, especialmente la segunda más grande, Ethereum, tienen innumerables formas de generar ingresos, muchas de las cuales caen bajo el paraguas de la agricultura de rendimiento, una estrategia popular, pero a veces ridiculizada para hacer dinero.

“Utilizamos opciones de compra a ambos lados, donde esencialmente vendes una opción de compra y luego compras una a un precio más alto para que no te pierdas el lado positivo”, dijo Fred Thiel, director ejecutivo de Marathon, con sede en Las Vegas, Nevada. “Históricamente, ha generado más del 10% anual”.

Thiel apunta a generar rendimiento, utilizando también otras técnicas, incluido el préstamo de Bitcoin, del 25% de las tenencias de la compañía.

Aunque Bitcoin ha perdido casi la mitad de su valor desde que alcanzó su punto máximo en noviembre, los precios han sido relativamente estables últimamente. Eso puede ser útil para los vendedores de opciones, ya que reduce la posibilidad de que el precio de ejercicio de la opción se vea afectado y el contrato se vuelva rentable para el comprador. Pero los mineros podrían enfrentar pérdidas si Bitcoin comienza a dispararse nuevamente.

“Cuando Bitcoin está en un mercado limitado por rangos, este tipo de estrategia de generación de rendimiento superará a una estrategia de mina y retención o mina y liquidación”, dijo Lim. “Sin embargo, en un mercado con tendencia alcista, los mineros renunciarán a cualquier rendimiento alcista más allá de la huelga de las llamadas que están vendiendo”.