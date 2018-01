Bitcoin arranca el 2018 con caídas

Bitcoin no arrancó bien el 2018. El valor de la criptomoneda se redujo a US$13.624.56 el lunes 1 de enero a partir del cinco de la tarde en Nueva York, cayendo un 4,8% desde el viernes, según datos compilados por Bloomberg. Y diversos inversores ya apuestan a que la moneda digital podría caer más en el futuro.

Bloomberg detalla que el bitcoin tuvo un inicio mucho más fuerte el año pasado y logró mantener ese impulso, con lo cual ayudó a crear un frenesí global por las monedas virtuales: se elevó un 3,6% en el primer día de 2017 a US$998, según coinmarketcap.com. El 2017 cerró con un crecimiento de hasta más de 1,300%.



Ahora, el rumbo que seguirá la criptomoneda es incierto. Este martes, el bitcoin cotizana a US$13.445.91 —cerca de mínimos de un mes— a las 7.25 am GMT (2.25 am ET). Según Business Insider, el resultado es US$500 más bajo que el obtenido el domingo.

A raíz de los retrocesos que ha sufrido la moneda, diversos inversores están apostando a que estas caídas pueden hacerse aun más fuertes con el tiempo. Los futuros del bitcoin, lanzados a principios de diciembre del año pasado, se han reducido en más de un 7%, de acuerdo con Investing.com. Al 18 de enero, se prevé que el precio institucional del bitcoin sería US$13.355, como ilustra el gráfico obtenido por Business Insider:

Cabe recordar que el precio de Bitcoin se disparó en más de 1,500% frente al dólar a lo largo del 2017, mientras que el mercado más amplio de criptomonedas subió junto con él. El valor de todas las monedas virtuales en circulación llega, actualmente, a más de US$600 mil millones, de acuerdo con el proveedor de datos CoinMarketCap.com.

