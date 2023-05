Las principales bolsas europeas abrieron este jueves en positivo tras una sesión previa de caídas generalizadas, y a la espera de conocer las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, que finalmente decidió elevar los tipos de interés del 4,25 % al 4,5 %, el nivel más alto desde 2008.

Poco después de la apertura, París destacaba al subir el 0,70 %; Londres, el 0,38 %; Madrid, el 0,33 %; Fráncfort, el 0,26 %, y Milán, el 0,22 %.

El índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas, suma el 0,50 %.

Las grandes bolsas europeas se decantaban hoy por el tono positivo tras finalizar ayer con pérdidas, afectadas por Wall Street, que al cierre del Viejo Continente caía.

No obstante, logró cerrar mixto, con leves pérdidas en el Dow Jones de Industriales, pero alzas para el S&P 500 y, sobre todo, en el tecnológico Nasdaq, tras conocerse una nueva bajada de la inflación en Estados Unidos.

Los futuros sobre los principales indicadores de EE.UU. apuntan a una apertura plana este jueves, a la espera de conocer el dato de los precios a la producción, y la producción industrial de abril.

Con el euro a la baja, a US$ 1,093, el petróleo Brent suma el 0,54 %, hasta US$ 76,83 el barril. El oro pierde el 0,38 %, hasta US$ 2.022,15 la onza.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos de los principales países de la eurozona baja, y el interés del bono a diez años de Alemania, considerado el más seguro, alcanza el 2,268 %.