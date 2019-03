Cobre opera a la baja por dudas sobre la demanda de metales en China

El cobre bajaba este miércoles junto a otros metales industriales, mientras los inversores esperan más señales sobre si la demanda del mayor consumidor mundial, China, repuntará tras el Año Nuevo Lunar.

Hasta la fecha, las señales de demanda de metales en China han sido flojas, con un aumento de los inventarios en la segunda mayor economía mundial y débiles primas físicas.

El índice de la Bolsa de Metales de Londres (LME) de seis destacados metales básicos ha ganado un 5 % en las tres últimas semanas y hay datos que indican que las posiciones largas netas están creciendo en muchos metales.

El cobre a tres meses en la LME declinaba un 0,1 %, a US$ 6.472 por tonelada, mientras que el aluminio referencial en la LME cedía un 0,1 % a US$ 1.872 la tonelada, a las 11:30 GMT. Por su parte, el níquel ganaba un 0,2 % a US$ 13.675 por tonelada.

El mercado se veía afectado también por preocupaciones sobre el crecimiento global, después de que la OCDE rebajó de nuevo el martes las previsiones para la economía mundial en 2019 y 2020, advirtiendo que las disputas comerciales y la incertidumbre sobre el Brexit afectarán al comercio y las empresas globales.

Fuente: Reuters