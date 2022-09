El precio del dólar en Venezuela, según DolarToday, opera a la baja este jueves, mientras los mercados se preparaban para medidas más agresivas de la Reserva Federal de Estados Unidos para controlar la inflación

¿CÓMO ESTÁ EL DÓLAR HOY EN VENEZUELA?

El dólar se situaba en 8.18 bolívares digitales en la jornada de hoy del mercado informal de Venezuela, de acuerdos a datos del portal DolarToday.

¿A CUÁNTO CERRÓ EL DÓLAR EN VENEZUELA?

De acuerdo a DolarToday, la jornada anterior del miércoles el dólar cerró en 8.25 bolívares digitales.

¿QUÉ PASA HOY EN VENEZUELA?

La inflación de Venezuela en agosto cerró en 8.2% y se aceleró respecto al mes anterior, cuando los precios tuvieron una variación del 7.5%, de acuerdo con los datos divulgados el martes pasado por el Banco Central.

El comportamiento de la inflación en agosto obedeció al incremento del gasto público y la depreciación de la moneda local, el bolívar, según analistas, lo que amenazó los esfuerzos del gobierno venezolano por frenar el alza de precios mediante la estabilidad del tipo de cambio.

Con la variación de agosto, la inflación interanual alcanzó un 114.1%, según cálculos de la agencia Reuters basados en las cifras del Banco Central, y sigue siendo la inflación más alta de la región.

Los altos precios junto a la dolarización de facto han ampliado severamente las brechas salariales entre los trabajadores del sector público y el sector privado. Un sueldo mínimo equivale a unos US$ 16.

La inflación acumulada en ocho meses de 2022 fue del 60.5%, de acuerdo con la información oficial.

Los sectores con los mayores saltos de precios en agosto respecto al mes anterior fueron comunicaciones con 81.8% debido a los ajustes de tarifas de la telefonía móvil e internet, y servicios de educación con 12.5%, según los datos del emisor.

Las cifras sobre el desempeño de la economía no se divulgan desde mayo de 2019.

El mes pasado el régimen de Nicolás Maduro reportó un año de mejora económica en Venezuela, al tiempo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó en 10% el crecimiento del país para este año. Sin embargo, el opositor venezolano Juan Guaidó negó que la actividad económica de Venezuela haya crecido.

“En Venezuela lo único que crece es la desigualdad. Las sanciones obligaron a la dictadura a permitir zonas de distensión económica o burbujas, donde mafias y tribus sacan ventaja y donde la mayoría del país no tiene acceso”, señaló el presidente interino.

Guaidó reiteró que el régimen “miente al país”, que la recuperación “vendrá con democracia y garantías” y que Venezuela “necesita un cambio de verdad”.

En esa línea, a fines de agosto un total de 69 economistas, periodistas, profesores y otros miembros de la sociedad civil venezolana exigieron a las instituciones manejadas por el régimen chavista la publicación de cifras actualizadas en torno a la situación económica y social del país.

De acuerdo con un informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en el país caribeño se deben ganar US$ 15.68 diarios para pagar la canasta básica alimentaria de una familia de 5 personas que se ubicó, en el mes de julio, en US$ 470.44, cuando el salario mínimo es de 126 bolívares, equivalentes a unos US$ 20.

¿QUÉ ES EL BOLÍVAR DIGITAL?

Es la divisa que rige en el país tras la tercera reconversión monetaria que se aplicó desde el Gobierno. La nueva reconversión implicó que por cada millón de bolívares soberanos se obtendría un bolívar digital o, lo que es lo mismo, se borran seis ceros de las cantidades anteriormente dibujadas.