Cuánto ha dañado la guerra comercial y los paros mineros las acciones mineras

La escala de la guerra comercial y las variaciones en los precios de los metales, unidas al deterioro del crecimiento de China—uno de los principales demandantes de metales a las economías emergentes— ha afectado en los últimos meses el desempeño de la economía y las bolsas a nivel mundial.

Las cotizaciones y el desempeño de las principales acciones mineras de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), no han sido ajenas a estos factores. El índice general de la BVL—diseñado para ser el referente (benchmark) del desempeño de las acciones cotizadas en bolsa peruana— registró una variación mensual negativa de 5,48% a 18.862,77 puntos. A nivel anual, el indicador reporta un descenso de 2,52% mientras que al cierre del año 2018, la caída fue de 19,87%.

En cuanto a los índices sectoriales, el minero registra una caída anual de 8,43%, una de las más fuertes entre los principales sectores del país. En esta jornada, Buenaventura o Panoro reportan una caída de 1,62% y 3,16%, respectivamente. Si bien todos los metales son afectados por el mercado externo, son el cobre y el zinc los que han tenido un peor desempeño en los últimos meses por la volatilidad de los precios y la demanda en este tipo de metales.

"Mas allá del mensaje presidencial, las acciones ligadas a los metales base han tenido un desempeño bastante pobre en los últimos meses, influenciadas principalmente por la guerra comercial y un menor crecimiento mundial que afecta la demanda de los metales y por ende, a la bolsa de Lima", sostiene Diego Cabero, Jefe de análisis de emisores de Inteligo SAB.

ENTRE LAS MÁS AFECTADAS

En el último año, Volcan, mina que produce principalmente zinc, reporta una caída de 32,39% muy cerca de la baja de 30,51% reportada por Morococha, productora de cobre. Asimismo, Atacocha, constituida principalmente de plomo, plata, zinc y oro, registró una de caída de 40,99%, una de las más altas entre las mineras.

Sectores como minería e industrial anotan pérdidas en la plaza limeña. (Foto: GEC)

Volcan que tiene uno de los desempeños más bajos, llegó a cotizar a S/0,580 en la penúltima semana del mes de octubre (su cotización más alta el mes anterior fue de S 0,82) registrando una caída de 11% durante esa semana. "Una de las más afectadas el año pasado ha sido Volcan y ha tenido un descenso bastante significativo en su cotización, por encima del 10% en lo que va del año", advierte Marco Alemán, analista senior de inversiones de Kallpa.

Otro factor que habría afectado a la minera sería que su principal producto, el zinc, presenta una dinámica entre la oferta y demanda menos buena que la del cobre, señala Santiago Sevilla, analista de análisis de emisores de Inteligo SAB.

"Otro factor que debemos agregar es el menor crecimiento de China que demanda este metal base para obras y además, Volcan, ha sido deslistada de un par de índices internacionales y eso ha obligado a los inversionista a deshacerse de ese papel", sostiene.

La minería representa el 60% de nuestras exportaciones. (Foto: EFE)

Asimismo, Nexa Resources Perú también presentó entre agosto y setiembre del año pasado una de sus caídas más fuertes, donde registró un baja del 25%, pasando de una cotización de S/2.550 a S/1.900. "Esta minera se vio afecta por la menor cotización de los commodities de cobre y zinc y ha reportado menores leyes en sus operaciones de Cerro Lindo, lo que ha pronunciado la caída", afirma Alemán.

Para Sevilla, especialista en análisis de emisores, la caída en Nexa se debe a que la minera también produce zinc y por ello se ha visto más golpeada que las minas que producen cobre, porque el primero es incluso más volátil que el segundo.



Por último, Southern Cooper, mina que produce cobre, reportó en los últimos 12 meses una caída del 30%, donde el papel se pasó de una cotización de S/42.260 a S/29.790. Unas de las caídas mensuales más fuerte el segundo semestre del año 2018 fueron en agosto (11%) y noviembre (16%).

Las protestas en Arequipa aseguran que el proyecto no es viable. (Foto: GEC)

"En Southern Cooper la caída viene acompañada de toda la industria, el tema político no necesariamente ha determinado la caída. El mensaje presidencial afectó a toda la bolsa y se habló de un cambio en la Ley Minera pero no especificó qué se cambiará, pero más allá de eso, no ha tenido un impacto significativo en relación con la guerra comercial o el menor crecimiento mundial, específicamente de China", afirma Sevilla.

La desaceleración del crecimiento mundial a obligado a las economías desarrolladas y en mayor medida a las emergentes a aplicar una política monetaria expansiva con el fin de mejorar el dinamismo de sus economías y el Perú no está aislado de estos acontecimientos.

Los analistas coinciden en que el desempeño de los mercados financieros están recogiendo toda la incertidumbre que viene gestándose desde el año pasado a nivel mundial, cuando empezó la guerra comercial entre China y EE.UU. Sería este uno de los principales factores que afectarían—junto al menor precio del cobre— los resultados de las acciones mineras a nivel mundial.