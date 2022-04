El cobre y la mayoría de los metales industriales retrocedían el viernes, por la preocupación de que el rápido endurecimiento monetario y el confinamiento en China depriman el crecimiento económico y la demanda

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,7% a US$ 10,213 la tonelada a las 1015 GMT y se encaminaba a un tercer descenso semanal.

“Tenemos múltiples factores que pesan sobre el cobre y los demás metales, en particular desde el punto de vista macroeconómico, como la creciente preocupación por una posible recesión en Estados Unidos”, dijo Wenyu Yao, estratega principal de materias primas de ING Bank.

El jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo el jueves que un aumento de las tasas de interés de medio punto “estará sobre la mesa” cuando se reúna el mes que viene, lo que sugiere la adopción de medidas agresivas.

Las restricciones por el COVID en China, principal consumidor de metales del mundo, también pesaron sobre el mercado.

“Inicialmente iba a ser un confinamiento brusco en Shanghái, pero ya ha pasado un mes y nadie sabe cuándo terminará. Esa es otra gran preocupación”, dijo Yao.

La producción industrial de Shanghái se desplomó en marzo, su primer descenso mensual en dos años, después de que las estrictas medidas de confinamiento detuvieran la producción en algunas fábricas.

El aumento de los inventarios de cobre en los almacenes autorizados por la LME también ha frenado los precios, y su total ha aumentado un 72% en el último mes.

El zinc de la LME repuntó después de que datos mostraran otro gran descenso de las existencias de la LME que no están destinadas a la entrega. Las existencias “on-warrant” caían un 25% a 33.975 toneladas, el nivel más bajo desde noviembre de 2019. Pero los precios cambiaron de tendencia y caían un 0.1% a US$ 4,447 la tonelada.

También pesó en el mercado el alza del índice dólar , que hizo que los metales en esa divisa sean más caros para los compradores que utilizan otras monedas.

Perú dijo el viernes que un grupo de comunidades indígenas había puesto fin a una protesta contra la mina Cuajone de Southern Copper Corp. que había obligado a suspender la producción durante más de 50 días.

El aluminio LME bajaba un 0.7% a US$ 3,274 la tonelada, el níquel cotizaba estable en US$ 33,900, el plomo cotizaba casi sin cambios en US$ 2,401.50 y el estaño bajaba un 2.1% a US$ 41,960.

