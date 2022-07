Los precios del oro tocaron un mínimo de casi siete meses el miércoles, ya que el fortalecimiento del dólar y el aumento de las apuestas por la subida de las tasas de interés mermaban el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

A las 1053 GMT, el oro al contado caía un 0.2%, a US$ 1,760.90 por onza, luego de que perdió un 2.6% el martes. Los futuros del oro en Estados Unidos bajaban un 0.3%, a US$ 1,759.

El dólar subía a un máximo de casi dos décadas, lo que hacía que el lingote, que cotiza en el billete verde, fuera menos atractivo para los compradores extranjeros.

“Dado que se espera que la Reserva Federal suba las tasas de forma agresiva en las próximas reuniones, es de esperar que el oro se mantenga bajo presión a corto plazo”, dijo el analista de UBS Giovanni Staunovo, y añadió que el oro podría bajar hasta los US$ 1,700 la onza a finales de año.

El lingote ha enfrentado dificultades por el alza de tasas a nivel mundial y del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que aumentan el costo de oportunidad de mantener el metal dorado.

Los inversores esperan ahora la publicación de las minutas de la reunión del banco central estadounidense del 14 y 15 de junio a las 1800 GMT y los datos de las nóminas de pago estadounidenses del viernes para evaluar la salud de la economía.

China, el principal consumidor de oro, fue testigo de incipientes brotes de COVID-19 en todo el país.

En otros metales preciosos, la plata bajaba un 0.2%, a US$ 19.15 la onza; el platino caía un 0.9%, a US$ 857.71; y el paladio subía un 0.8%, a US$ 1,947.82.

