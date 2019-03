Oro retrocede ante avance del dólar y mayor interés por activos de riesgo

Los precios del oro caían este miércoles, cerca de un mínimo de cinco semanas, ante un dólar más fuerte y un mayor interés por activos de riesgo, mientras los inversores aguardaban claridad sobre el diálogo comercial entre Estados Unidos y China.

A las 1129 GMT, el oro al contado caía a US$ 1.285,41 por onza luego de que el martes bajó a US$ 1.280,70, mínimo desde el 25 de enero. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban cerca de 0,2% a US$ 1.286,80 por onza.

►Rentabilidad de depósitos a plazo, CTS y fondos de pensiones disminuyen

​

►FED da indicios de que no subirá la tasa de interés en marzo

El índice dólar se sostenía cerca del máximo de dos semanas que alcanzó el martes, mientras que las bolsas mundiales consolidaban sus ganancias. En tanto, el índice de acciones globales de MSCI acumuló un avance de 16 % en los dos primeros meses de 2019.

Sin embargo, el impulso positivo general para el lingote se mantenía intacto, dijeron analistas. El metal era apoyado por el temor a una desaceleración en la economía global, agravada por cifras precarias para el crecimiento en Australia y por metas más acotadas para la expansión económica en China.

Respecto al frente técnico, el lingote debería tener un repunte hacia el umbral psicológicamente importante de US$ 1.300. "Es importante que el oro mantenga el soporte en US$ 1.280. Los compradores podrían mostrar su fortaleza en este nivel", dijo Carlo Alberto De Casa, analista de ActivTrades.

Respecto a otros metales, el paladio perdía un 0,1 % a US$ 1.514,12 por onza. La plata bajaba un 0,2 % a US$ 15,09 la onza, mientras que el platino caía un 1,1 % a US$ 827,47 por onza.

Fuente: Reuters