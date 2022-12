Los precios del oro se estabilizaban el martes, tras ceder más de un 1% en la última sesión, debido a que el dólar frenaba su escalada, pero se mantenían en un rango relativamente estrecho, ya que los operadores esperaban más señales de política monetaria por parte de la Reserva Federal.

A las 09:50 GMT, el oro al contado avanzaba un 0.2%, a US$ 1,771.85 la onza, y los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.2%, a US$ 1,784.20.

Los datos de la industria de servicios estadounidense, mejores de lo esperado, asustaron a los inversores el lunes, ofreciendo más pruebas del impulso económico subyacente y suscitando temores de que la Fed pueda mantener durante más tiempo las agresivas alzas de tasas de interés.

El lingote cayó desde máximos de cinco meses y cerró con un descenso del 1.6% en la víspera, mientras el dólar repuntó después de que los datos suscitaron especulaciones de que la Fed podría subir las tasas más de lo previsto recientemente.

“El movimiento de los rendimientos y del dólar sigue siendo el motor clave de los precios del oro, con el principal soporte cerca de la zona de US$ 1,725”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets.

“Con la reunión de la Fed la semana que viene, la dirección de los precios dependerá probablemente de cómo vea el banco central estadounidense la senda de futuras subidas de tasas”, añadió.

La estabilización del oro recibía ayuda por parte del índice dólar, que parecía estancarse tras experimentar su mayor avance en dos semanas el lunes. Un dólar más fuerte resta atractivo al metal dorado para los inversores extranjeros.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba un 0.9%, a US$ 22.43 la onza; el platino cedía un 0.5%, a US$ 993; y el paladio bajaba un 0.3%, a US$ 1,870.89.

Con información de Reuters