Los precios del oro cotizaban estables el jueves, debido a que los inversores se abstenían de realizar grandes apuestas antes de las cifras de inflación de Estados Unidos que se conocerán esta semana y que se espera que determinen el tono de la estrategia de la Reserva Federal (Fed) sobre alzas de tipos de interés.

A las 10:11 GMT, el oro al contado operaba plano a US$ 1.781.71 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos caían un 0,1% a US$ 1.783.40.

El oro se ha negociado en un rango de aproximadamente US$ 1.760 a US$ 1.790 la onza, después de que el mes pasado cayó por debajo del nivel de US$ 1.800, mientras los inversores intentaban medir el ritmo al que el banco central de Estados Unidos reduciría su estímulo.

El informe del índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos del viernes será seguido por la reunión de política monetaria de la Fed del 14 al 15 de diciembre.

Si la Fed “entra en una reducción gradual antes de lo anunciado en la última reunión, entonces, por supuesto, la probabilidad de subidas de tasas está aumentando y eso sería un factor negativo (para el oro)”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

El índice del dólar ganaba un 0,2% reduciendo el atractivo del oro para los compradores extranjeros, mientras que el apetito por los activos de mayor riesgo aumentó después de que BioNTech y Pfizer afirmaron que tres inyecciones de su vacuna contra el COVID-19 puede neutralizar a la variante ómicron del coronavirus.

Entre otros metales preciosos, la plata caía un 0,5% a US$ 22.28 la onza, el platino bajaba un 1,3% a US$ 943.65 y el paladio cedía un 1% a US$ 1.837.26.

Con información de Reuters.

