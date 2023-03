Sin embargo, este Diario supo que la costosa instalación podría estar expuesta a ciertos peligros porque no cuenta con un estudio de riesgos aprobado por Osinergmin. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, considera, sin embargo, que no hay que alarmarse porque Petroperú “nunca va a trasgredir las normas”. Así lo explica el titular del sector en una entrevista brindada el 8 de marzo, un día previo al reporte de la inundación.

—¿La refinería de Talara ya empezó a producir gasolinas?

Dentro de los objetivos primordiales de la nueva refinería, está el de producir combustibles limpios, lo cual se refiere a las gasolinas y el diésel, que son los productos que más se venden en el mercado nacional. Eso ya se anunció desde el mes pasado y está permitiendo distribuir estos combustibles a todo el país. De hecho, la semana pasada salió un buque con 400 mil barriles de diésel que ya se han distribuido en todas las plantas [de Petro-Peru], y tengo entendido que ese buque debe estar retornando estos días para seguir llevando combustible de altísima calidad para el país.

—¿Cuánto falta para culminar la puesta en marcha de la refinería?

La refinería ya está en la última fase de la puesta en servicio de sus unidades de alta conversión. Y esperamos que esta etapa concluya este fin de mes o en abril. La primera puesta en servicio está sujeta siempre a una serie de ajustes que se tienen que ir haciendo. En este caso es, básicamente, para procesar los residuos de los residuos, es decir, el petróleo residual, que se transforma en gasolina y diésel y que incrementa la producción de combustibles.

— ¿El Minem no había dado un plazo de 18 meses a la refinería para que pueda terminar su arranque sin necesidad de ciertos permisos?

No. La refinería ya está en su última etapa. Lo que pasa es que hay unos trámites que tiene que aprobar el Osinergmin y que significan revisar mucha información. Hablamos de cientos de miles de folios técnicos para autorizar la venta de los combustibles. Esto último lo podemos hacer ahora porque tenemos un decreto supremo (DS 003-2023) que nos permite vender los productos que se pueden obtener en esta etapa. ¿De lo contrario, que haríamos con ellos? Van a ocupar tanque, y son productos que tienen calidad de productos terminados.

La refinería de Talara se inundó tras las intensas lluvias que caen desde hace varios días en toda la región Piura.

—¿Uno de los permisos que falta es la autorización para vender combustibles?

Una vez que concluya el 100% del arranque de la refinería, el Osinergmin nos tiene que dar una autorización para la venta de los productos, el denominado ITF (Requisitos para Trámites de Informe Técnico Favorable), que nos autoriza a vender. Ahora tenemos una autorización de venta, pero falta que el Osinergmin acabe de revisar la documentación de la etapa final.

—¿Osinergmin no puede revisar esa información?

Hablamos de un megaproyecto, y a ellos les toma tiempo porque no tienen un equipo como los que tenemos nosotros, con empresas internacionales que nos apoyan con técnicos de primer nivel y una gran cantidad de información. Eso debe revisarl la autoridad competente y, por lo que sabemos, no tienen los equipos en esa magnitud, Y eso les va a tomar tiempo en esta etapa donde tenemos que hacer pruebas a máxima carga en todas las unidades. El decreto supremo ha ido en ese sentido. No vaya a ser que no nos permitan vender. ¿Y qué hacemos con los productos en las pruebas finales que estamos haciendo?

—¿Qué permisos y licencias le falta recabar a Petro-Perú? ¿Cuántos son?

Nosotros hemos sacado más de 540 permisos de todas las entidades, porque todos los ministerios y tienen participación. Nosotros, como empresa del Estado, siempre hemos seguido la norma, pero al final queda un último permiso que autoriza la venta de cada uno de los productos.

—¿A qué permiso se refiere?

Osinergmin, normalmente, da permisos para instalaciones como grifos y tanques, los cuales necesitan, antes de entrar en funcionamiento, que se revise el estudio de riesgos, que es el documento más grande que hay porque requiere un análisis técnico. Después que eso se revisa, ya pueden entrar en funcionamiento. ¿Usted se imagina si trasladamos eso a la refinería una vez terminado el arranque? ¿Osinergmin se va a demorar pocos días en revisar toda esa información si no tiene el equipo técnico especializado para ello?

—¿La refinería no cuenta con un estudio de riesgos?

Claro, lo que está faltando justamente es eso. El proyecto no ha sido acompañado en esta parte de la supervisión que exigen los estudios de riesgos, en la magnitud de lo que es el proyecto. Eso es lo que está pasando. Y por eso es que se ha dado ese decreto para que le dé tiempo a la autoridad [Osinergmin] de revisarlo y que durante ese lapso no nos paren la opción de vender. Porque, ¿qué hacemos con los productos que ya están terminados? ¿Tenemos que esperar a que la autoridad diga: vende?

—¿El hecho de no contar con estudio de riesgos no podría acrecentar la posibilidad de que ocurra un accidente? ¿Han tomado previsiones?

Para empezar, es bueno que sepan que en 2012 se entregó el primer estudio de riesgos. Pero la normatividad ha ido cambiando, porque en algún momento eso salió de la responsabilidad de Osinergmin y luego volvió, y ya se imaginan el trastorno que causan estos cambios para un megaproyecto.

—¿Cuál es el estado del estudio de riesgos?

El estudio de riesgos lo están revisando, pero, previo a eso, tenemos los permisos de todos los sistemas contra incendios, que son los sistemas de prevención, los cuales, tengo entendido, ya han sido terminados en todas las unidades. Este es un proyecto fast track, el cual se va cumpliendo con las etapas que se van terminando. No podíamos esperar a terminarlo todo para recién iniciar las pruebas de los sistemas de seguridad. Y ahora le puedo decir que todo lo que está operando y funcionando tiene la autorización del Osinergmin para su funcionamiento porque ellos han contratado unas empresas que han estado yendo a Talara a hacer las pruebas. Y, por suerte, ha sido superado todo con éxito.

—Sin embargo, algunos entendidos en el tema temen que pueda haber accidentes.

Nosotros estamos tranquilos. Somos una empresa seria y responsable, y nunca vamos a trasgredir la norma. Nunca. Las personas que opinan es porque no tienen toda la información del proyecto. Por eso sería conveniente que se acerquen a hablar con los técnicos para que vean que todo está contemplado. Seriamos muy irresponsables sabiendo la magnitud de la inversión y el riesgo de las personas que trabajan allí si hicieran las cosas sin permisos. Esta es una refinería de última generación y tiene sistemas de seguridad increíbles.