Los accionistas de Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, aprobaron el martes avanzar con el plan de reorganización diseñado por la empresa y que en junio recibió el visto bueno de la corte de quiebras en Estados Unidos.

La decisión permitirá a la compañía continuar con su salida del proceso bajo el capítulo 11 de protección por bancarrota al que se acogió en mayo de 2020 debido al impacto en sus operaciones de la pandemia de COVID-19.

“Más allá de ser un requerimiento para salir del capítulo 11, el plan es la forma que tenemos de asegurar la continuidad operacional de Latam y su sostenibilidad en el largo plazo”, dijo el CEO de la firma, Roberto Alvo, durante la junta.

El plan contempla recursos por más de US$ 8.000 millones a través de un aumento de capital, la emisión de bonos convertibles y nueva deuda.

Latam, con sede en Santiago y filiales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, ha previsto salir del proceso durante la segunda mitad de este año.

Tras el proceso, la firma quedaría con una caja estimada de más de US$ 1.500 millones, un valor patrimonial de US$ 7.355 millones y una deuda neta estimada de US$ 6.645 millones, detalló Alvo.

El ejecutivo dijo que la industria se enfrenta actualmente a desafíos asociados principalmente a los precios del combustible y el conflicto en Ucrania, la devaluación de las monedas y las presiones inflacionarias.

A junio, la aerolínea operó a un 74% de su capacidad comparado con el mismo mes de 2019, antes de la pandemia, señaló.

Con información de Reuters