La firma de inversiones Roark Capital Group compra la octava cadena de comida rápida más grande de EE.UU., Subway, en un acuerdo que, según anunció este jueves el director ejecutivo de la cadena de tiendas de sándwiches, ayudará a expandir nuevos locales en todo el mundo.

Subway y Roark no anunciaron el precio de la transacción, pero esta semana The Wall Street Journal señaló que el acuerdo podría rondar los US$ 9.600 millones.

La firma de inversiones con sede en Atlanta acordó comprar la cadena a las dos familias fundadoras que han sido propietarias de la empresa de sándwiches durante casi seis décadas.

El director ejecutivo de Subway, John Chidsey, dijo que la compañía se beneficiaría de la experiencia de Roark en franquicias, estrategias de pedidos digitales y desarrollo internacional mientras la cadena busca agregar alrededor de 23.000 restaurantes en todo el mundo en los próximos años.

En las próximas dos décadas, Subway busca abrir casi 4.000 ubicaciones en China.

Subway dijo que su dirección permanecerá después de que se cierre el trato y el director ejecutivo de la cadena de comida, John Chidsey, dijo que tiene la intención de permanecer en la cadena.

Para Roark, el acuerdo consolida a la empresa como uno de los mayores inversores de capital privado en cadenas de restaurantes de EE. UU.

En 2020, la empresa de restaurantes Inspire Brands, respaldada por Roark, compró Dunkin’ Brands Group por 8.800 millones de dólares.

Inspire, que también es propietario de Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In y Jimmy John’s, es uno de los grupos de restaurantes más grandes de Estados Unidos, con más de 32.000 locales.

Subway consiguió US$ 9.800 millones en ventas nacionales a través de 20.810 locales el año pasado, según la firma de investigación de mercado Technomic.