El juez James Garrity Jr., del tribunal de quiebras de EE.UU., bloqueó el jueves el acceso de Latam Airlines Group SA a un financiamiento de hasta US$2.450 millones propuesto para la quiebra.

El acuerdo de crédito no se ajustaba a las normas de bancarrota, según un fallo de Garrity, porque habría permitido a Latam convertir US$900 millones de la deuda en nuevas acciones. Eso entra en conflicto con los procedimientos legales que permiten a los acreedores votar sobre la forma en que una empresa en quiebra paga sus obligaciones, dijo.

Oaktree Capital Management iba a proporcionar a Latam más de US$1.000 millones de financiamiento, mientras que la porción de US$900 millones provendría de Qatar Airways y la familia Cueto de Chile, dos importantes accionistas de Latam.

El fallo es un golpe para la aerolínea con sede en Santiago, que necesita efectivo y aún sufre las consecuencias económicas del covid-19. Pero es una victoria para algunos tenedores de deuda de Latam, que estuvieron en desacuerdo con los términos y propusieron financiamiento alternativo.

Entre los críticos más fervientes de la financiación figuraba Knighthead Capital Management, el fondo de cobertura cofundado por Thomas Wagner, que ha indicado que posee al menos US$100 millones en bonos de Latam. Knighthead ha dicho que está dispuesto a prestar hasta US$400 millones como parte de la propuesta alternativa organizada por Jefferies Financial Group Inc. Un representante de Latam no tuvo comentarios inmediatos.